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В Киеве впервые за 65 лет обновили Подольский спуск: когда откроют движение (фото)

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Киев, Вторник 04 октября 2022 16:38
В Киеве впервые за 65 лет обновили Подольский спуск: когда откроют движение (фото) Коллаж РБК-Украина: в Киеве дорожники обновили Подольский спуск
Автор: Владимир Костырин

В Киеве отремонтировали Подольский спуск, и сейчас дорожники завершают работы, которые были выполнены на отдельных, наиболее поврежденных участках по всей длине спуска - от улицы Кирилловской до Овручской.

Об этом 4 октября передали в пресс-службе КГГА.

Откроют полноценное автомобильное движение по обновленной дороге на Подольском спуску в следующий понедельник, 10 октября. А сейчас по нему разрешено ездить только общественному транспорту в реверсном режиме.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, на Подольском спуске уже практически завершили текущий ремонт покрытия из брусчатки и тротуаров.

В Киеве впервые за 65 лет обновили Подольский спуск: когда откроют движение (фото)В Киеве впервые за 65 лет обновили Подольский спуск: когда откроют движение (фото)В Киеве впервые за 65 лет обновили Подольский спуск: когда откроют движение (фото)

Дорожники отремонтировали Подольский спуск в Киеве (фото: kyivcity.gov.ua)

"Эта улица имеет важное значение для движения между Подольским и Шевченковским районами города, в том числе для курсирования общественного транспорта. Чуть больше 2 месяцев на Подольском спуске "Киевавтодор" сделал большой объем работы собственными силами, без привлечения подрядных организаций", - отметил он.

Градоначальник добавил, что ежедневно для выполнения работ было задействовано около 90 работников ШЭУ из всех районов столицы.

Дорожники заменили на Подольском спуске 18 старых железобетонных опор освещения, отремонтировали бортовой камень, завершают работы по ремонту ливнеприемников и смотровых колодцев. Так, основные работы на проезжей части практически завершены.

В Киеве впервые за 65 лет обновили Подольский спуск: когда откроют движение (фото)В Киеве впервые за 65 лет обновили Подольский спуск: когда откроют движение (фото)В Киеве впервые за 65 лет обновили Подольский спуск: когда откроют движение (фото)

Виталий Кличко высказался об обновлении Подольского спуска и ремонта дороги (фото: kyivcity.gov.ua)

Длина Подольского спуска составляет почти 1,2 км, площадь - около 22 тыс. кв. м. Объект с момента постройки 65 лет назад ни разу не обновляли.

В КГГА напомнили, что этим летом были завершены работы на Владимирском спуске, где обновили около 6,3 тыс. кв. м покрытия. Также был выполнен текущий ремонт наиболее поврежденных участков покрытия на Шелковичной. На днях столичные дорожники начнут перекладывать мостовую на улице Грушевского.

Ранее сообщалось, что решение об укрытиях на остановках общественного транспорта в Киеве вызвало споры и критику со стороны активистов.

А также мы писали перед этим, что в столице снова заработает социальное такси.

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Киев Виталий Кличко