У Києві знову запрацює соціальне таксі: хто може скористатися
У Києві знову почне працювати соціальне таксі. Воно відновить свою роботу поступово, якщо буде потреба – збільшать кількість машин.
Про це повідомила заступник голови КМДА Марина Хонда.
Для кого працюватиме соціальне таксі
Соціальне таксі функціонуватиме для перевезення дітей та осіб з інвалідністю до лікарень, центрів реабілітації та навчальних закладів.
На сьогодні, за більш ніж тиждень, таку послугу отримали вже 63 дитини та особи з інвалідністю.
"Київський міський центр реабілітації продовжить вивчати потребу, адже з початком повномасштабного російського вторгнення велика кількість таких людей залишила Київ. Але при збільшенні кількості осіб, які потребують такої послуги, збільшуватиметься і кількість транспортних засобів", - зазначила Марина Хонда.
Зазначимо, що для документів, що подавали відповідний пакет, до органів соціального захисту і щодо яких було винесено позитивний висновок до користування, повторно подавати документи не потрібно.
Що таке соціальне таксі
Соціальне таксі – це спеціально обладнаний транспорт, призначений для людей з інвалідністю.
Транспортні соціальні послуги надаються для перевезення людей з інвалідністю І групи та/або самотніх непрацездатних громадян, які самостійно не пересуваються або пересуваються за допомогою милиць, палиць, колясок та інших технічних засобів реабілітації до соціально значимих об'єктів.
Нагадаємо, що у Києві їздитимуть нові автобуси. Дивіться у матеріалі, як вони виглядають.
Також ми писали, що устолиці приберуть МАФи біля станцій метро , які заважають доступу населення до укриттів.