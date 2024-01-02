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У Києві внаслідок обстрілу РФ зникла вода: що робити та де можна набрати

Що робити, коли у Києві зникла вода (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська вночі та зранку 2 січня випустили по Україні 99 ракет різних типів та 35 дронів-камікадзе Shahed. Внаслідок атаки на Київ в одному з районів міста пошкоджено магістралі водопостачання. Варто знати, де можна взяти воду.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я.

Що робити

При неможливості використання питної води з джерел централізованого водопостачання потрібно використовувати:

  • питну воду з бюветів та інших джерел нецентралізованого водопостачання (колодязів, шахтних криниць)
  • пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних) при їхній наявності
  • фасовану пляшкову воду
  • воду в місткостях для індивідуального користування

Важливо, що зберігати питну воду потрібно у закритих місткостях. При цьому обов'язково позначити їх бірками, де вода для пиття, для технічних чи господарських потреб. Як правило, роблять 2-3-добовий запас.

Важливо, що вода з відкритих водойм використовується тільки для технічних цілей.

Окрім того, для пиття та приготування їжі потрібно воду кип'ятити. Кип’ятіння є ефективним методом знезаражування води (треба кип’ятити щонайменше 10 хвилин від моменту закипання). Однак, навіть при її зберіганні у чистій та добре закритій ємності термін придатності не перевищує однієї доби.

Де можна брати воду в Києві

Набрати воду можна в бюветах, які розташовані в багатьох районах Києва:

  • вул. Д.Антіпова (Славгородська парк "Партизанська Слава")
  • вул. Сержа Лифаря (О.Сабурова), 3
  • вул. Оноре де Бальзака, 63
  • вул. Милославська, 35
  • вул. Радунська, 5
  • вул. Героїв Дніпра 22 а
  • вул. Йорданська, 10
  • вул. Будищанська, 9/40
  • вул. Левка Лук'яненка,18
  • вул. Митрополита Володимира Сабодана, 2б
  • просп. Гонгадзе 9
  • вул. Лук'янівська 13
  • вул. Терещенківська (парк ім. Т.Г. Шевченка)
  • вул. Закревського, 35а

І ще понад 100 бюветів по всій столиці.

Знайти найближчий працюючий бювет можна на спеціальній інтерактивній карті. Синім кольором позначені діючі бювети, червоним - ті, які на цей момент не працюють.

Способи очищення води

Для того, щоб знезаразити будь-яку воду, допоможуть такі способи:

  • використовуйте розморожену воду. Заморозьте місткість із водою, після розморожування злийте "брудний залишок". Використовувати таку воду бажано протягом 10 годин, інакше вона втрачає корисні властивості
  • пропустіть воду через побутові фільтри для очищення води. Якщо його немає, воду можна пропустити через шар піску, активованого вугілля
  • для очищення води використайте спеціальні дезінфекційні засоби, які дозволені до використання в Україні для знезараження води

Раніше ми повідомляли, чи будуть у Києві планові відключення світла після атаки РФ.

Також читайте, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Києву зросла до двох.

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