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В Киеве в результате обстрела РФ исчезла вода: что делать и где можно набрать

Что делать, когда в Киеве исчезла вода (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска ночью и утром 2 января выпустили по Украине 99 ракет разных типов и 35 дронов-камикадзе Shahed. В результате атаки на Киев в одном из районов города повреждены магистрали водоснабжения. Следует знать, где можно взять воду.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья.

Что делать

При невозможности использования питьевой воды из источников централизованного водоснабжения следует использовать:

  • питьевую воду из бюветов и других источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев, шахтных колодцев)
  • пунктов разлива питьевой воды (в том числе передвижных) при их наличии
  • фасованную бутылочную воду
  • воду в емкостях для индивидуального пользования

Важно, что хранить питьевую воду нужно в закрытых емкостях. При этом обязательно пометить их бирками, где вода для питья, для технических или хозяйственных нужд. Как правило, делают 2-3-суточный запас.

Важно, что вода из открытых водоемов используется только для технических целей.

Кроме того, для питья и приготовления пищи нужно кипятить воду. Кипячение является эффективным методом обеззараживания воды (надо кипятить не менее 10 минут с момента закипания). Однако даже при ее хранении в чистой и хорошо закрытой емкости срок годности не превышает одних суток.

Где можно брать воду в Киеве

Набрать воду можно в бюветах, расположенных во многих районах Киева:

  • ул. Д.Антипова (Славгородский парк "Партизанська Слава")
  • ул. Сержа Лифаря (О.Сабурова), 3
  • ул. Оноре де Бальзака, 63
  • ул. Милославская, 35
  • ул. Радунская, 5
  • ул. Героев Днепра 22 а
  • ул. Иорданская, 10
  • ул. Будищанская, 9/40
  • ул. Левка Лукьяненка,18
  • ул. Митрополита Владимира Сабодана, 2б
  • просп. Гонгадзе 9
  • ул. Лукьяновская 13
  • ул. Терещенковская (парк им. Т.Г. Шевченко)
  • ул. Закревского, 35а

И еще больше 100 бюветов по всей столице.

Найти ближайший работающий бювет можно на специальной интерактивной карте. Синим цветом обозначены действующие бюветы, красным - те, которые сейчас не работают.

Способы очистки воды

Для того чтобы обеззаразить любую воду, помогут следующие способы:

  • используйте размороженную воду. Заморозьте емкость с водой, после размораживания слейте "грязный остаток". Использовать такую воду желательно в течение 10 часов, иначе она теряет полезные свойства.
  • пропустите воду через бытовые фильтры для очистки воды. Если их нет, воду можно пропустить через слой песка, активированного угля.
  • для очистки воды используйте специальные дезинфицирующие средства, разрешенные к использованию в Украине для обеззараживания воды

Ранее мы сообщали, будут ли в Киеве плановые отключения света после атаки РФ.

Также читайте, что количество погибших в результате ракетного удара по Киеву возросло до двух.

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