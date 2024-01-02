В Киеве в результате обстрела РФ исчезла вода: что делать и где можно набрать

Российские войска ночью и утром 2 января выпустили по Украине 99 ракет разных типов и 35 дронов-камикадзе Shahed. В результате атаки на Киев в одном из районов города повреждены магистрали водоснабжения. Следует знать, где можно взять воду.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья.
При невозможности использования питьевой воды из источников централизованного водоснабжения следует использовать:
Важно, что хранить питьевую воду нужно в закрытых емкостях. При этом обязательно пометить их бирками, где вода для питья, для технических или хозяйственных нужд. Как правило, делают 2-3-суточный запас.
Важно, что вода из открытых водоемов используется только для технических целей.
Кроме того, для питья и приготовления пищи нужно кипятить воду. Кипячение является эффективным методом обеззараживания воды (надо кипятить не менее 10 минут с момента закипания). Однако даже при ее хранении в чистой и хорошо закрытой емкости срок годности не превышает одних суток.
Набрать воду можно в бюветах, расположенных во многих районах Киева:
И еще больше 100 бюветов по всей столице.
Найти ближайший работающий бювет можно на специальной интерактивной карте. Синим цветом обозначены действующие бюветы, красным - те, которые сейчас не работают.
Для того чтобы обеззаразить любую воду, помогут следующие способы:
Ранее мы сообщали, будут ли в Киеве плановые отключения света после атаки РФ.
Также читайте, что количество погибших в результате ракетного удара по Киеву возросло до двух.