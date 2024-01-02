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Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Києву зросла до двох

Україна, Вівторок 02 січня 2024 12:42
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Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Києву зросла до двох Фото: наслідки пожежі в Солом’янського району (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Києву вранці 2 січня зросла до двох. Відомо про 43 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

"Станом на 12:00 в багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району загинуло 2 людини та 43 постраждало", - йдеться в повідомлені.

На місці працюють психологи ДСНС, які вже надали допомогу 80 людям.

Крім того, за повідомленням Офісу генпрокурора, наразі відомо про 2 загиблих та 43 поранених. У тому числі госпіталізовано 2-річного хлопчика.

Нагадаємо, у Солом’янському районі зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. Вогонь заблокував людей на поверхах. ДСНС проводили деблокування та евакуацію людей.

Неподалік від будинку організували тимчасовий пункт обігріву, де людям надають необхідну допомогу.

Раніше підтвердилася інформація щодо загибелі однієї людини, жінки, 86 років. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, вона була евакуйована з будинку в Солом’янському районі та померла в машині "швидкої".

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