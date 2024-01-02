Чи будуть у Києві планові відключення світла після атаки РФ: що каже столична влада

У Києві планових відключень електроенергії після ракетної атаки РФ не передбачається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міського голови, секретаря Київради Володимира Бондаренка в ефірі телеканалу Київ 24 .

"Поки що за інформацією енергетиків не передбачається (планових відключень світла - ред.). Разом з тим будемо спостерігати за ситуацією. Віталій Кличко зранку був також на місцях влучання або падіння уламків. Проведена нарада. Поки що енергетики не прогнозують, що будуть введені якісь обмеження", - розповів Бондаренко.

Водночас він зазначив, що подальші дії влади та енергетиків залежатимуть від ситуації.

"Ми з вами бачимо, що ворог обрав тактику терору щодо мирних людей. Тому, звичайно, можуть буди в будь-який момент повторення тривоги та, на жаль, повторення обстрілів", - додав заступник мера.

Атака РФ на Київ 2 січня

Російські війська зранку 2 січня завдали чергового масованого удару по Києву. У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах, відключення світла, води та пожежі.

Про наслідки ракетної атаки - в матеріалі РБК-Україна.

Відключення світла у Києві

Нагадаємо, за даними пресслужби Міненерго, через масований ракетний обстріл у Києві було пошкоджено повітряну лінію, без напруги низка підстанцій, були знеструмлені 259 тисяч споживачів.

У Київській області через обстріли знеструмлено високовольтні лінії, є відключення споживачів у Бучанському та Вишгородському районах. Також знеструмлювалося обладнання підстанції. Окрім цього, були тимчасові порушення у роботі ГЕС.

За даним ДТЕК, станом на 11:40 енергетики заживили частину мешканців Святошинського, Шевченківського, Оболонського та Подільського районів Києва після ракетного удару по столиці. Без світла залишається Куренівка, частина Оболонського та Святошинського районів.

Як повідомили у КМДА, станом на 12:00 у всіх районах столиці відновлено живлення об’єктів водопостачання.