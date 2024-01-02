У Києві внаслідок обстрілу РФ зникла вода: що робити та де можна набрати

Російські війська вночі та зранку 2 січня випустили по Україні 99 ракет різних типів та 35 дронів-камікадзе Shahed. Внаслідок атаки на Київ в одному з районів міста пошкоджено магістралі водопостачання. Варто знати, де можна взяти воду.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я.

Що робити

При неможливості використання питної води з джерел централізованого водопостачання потрібно використовувати:

питну воду з бюветів та інших джерел нецентралізованого водопостачання (колодязів, шахтних криниць)

пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних) при їхній наявності

фасовану пляшкову воду

воду в місткостях для індивідуального користування

Важливо, що зберігати питну воду потрібно у закритих місткостях. При цьому обов'язково позначити їх бірками, де вода для пиття, для технічних чи господарських потреб. Як правило, роблять 2-3-добовий запас.

Важливо, що вода з відкритих водойм використовується тільки для технічних цілей.

Окрім того, для пиття та приготування їжі потрібно воду кип'ятити. Кип’ятіння є ефективним методом знезаражування води (треба кип’ятити щонайменше 10 хвилин від моменту закипання). Однак, навіть при її зберіганні у чистій та добре закритій ємності термін придатності не перевищує однієї доби.

Де можна брати воду в Києві

Набрати воду можна в бюветах, які розташовані в багатьох районах Києва:

вул. Д.Антіпова (Славгородська парк "Партизанська Слава")

вул. Сержа Лифаря (О.Сабурова), 3

вул. Оноре де Бальзака, 63

вул. Милославська, 35

вул. Радунська, 5

вул. Героїв Дніпра 22 а

вул. Йорданська, 10

вул. Будищанська, 9/40

вул. Левка Лук'яненка,18

вул. Митрополита Володимира Сабодана, 2б

просп. Гонгадзе 9

вул. Лук'янівська 13

вул. Терещенківська (парк ім. Т.Г. Шевченка)

вул. Закревського, 35а

І ще понад 100 бюветів по всій столиці.

Знайти найближчий працюючий бювет можна на спеціальній інтерактивній карті. Синім кольором позначені діючі бювети, червоним - ті, які на цей момент не працюють.

Способи очищення води

Для того, щоб знезаразити будь-яку воду, допоможуть такі способи: