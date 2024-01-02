У Києві внаслідок обстрілу РФ зникла вода: що робити та де можна набрати
Російські війська вночі та зранку 2 січня випустили по Україні 99 ракет різних типів та 35 дронів-камікадзе Shahed. Внаслідок атаки на Київ в одному з районів міста пошкоджено магістралі водопостачання. Варто знати, де можна взяти воду.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я.
Що робити
При неможливості використання питної води з джерел централізованого водопостачання потрібно використовувати:
- питну воду з бюветів та інших джерел нецентралізованого водопостачання (колодязів, шахтних криниць)
- пунктів розливу питної води (в тому числі пересувних) при їхній наявності
- фасовану пляшкову воду
- воду в місткостях для індивідуального користування
Важливо, що зберігати питну воду потрібно у закритих місткостях. При цьому обов'язково позначити їх бірками, де вода для пиття, для технічних чи господарських потреб. Як правило, роблять 2-3-добовий запас.
Важливо, що вода з відкритих водойм використовується тільки для технічних цілей.
Окрім того, для пиття та приготування їжі потрібно воду кип'ятити. Кип’ятіння є ефективним методом знезаражування води (треба кип’ятити щонайменше 10 хвилин від моменту закипання). Однак, навіть при її зберіганні у чистій та добре закритій ємності термін придатності не перевищує однієї доби.
Де можна брати воду в Києві
Набрати воду можна в бюветах, які розташовані в багатьох районах Києва:
- вул. Д.Антіпова (Славгородська парк "Партизанська Слава")
- вул. Сержа Лифаря (О.Сабурова), 3
- вул. Оноре де Бальзака, 63
- вул. Милославська, 35
- вул. Радунська, 5
- вул. Героїв Дніпра 22 а
- вул. Йорданська, 10
- вул. Будищанська, 9/40
- вул. Левка Лук'яненка,18
- вул. Митрополита Володимира Сабодана, 2б
- просп. Гонгадзе 9
- вул. Лук'янівська 13
- вул. Терещенківська (парк ім. Т.Г. Шевченка)
- вул. Закревського, 35а
І ще понад 100 бюветів по всій столиці.
Знайти найближчий працюючий бювет можна на спеціальній інтерактивній карті. Синім кольором позначені діючі бювети, червоним - ті, які на цей момент не працюють.
Способи очищення води
Для того, щоб знезаразити будь-яку воду, допоможуть такі способи:
- використовуйте розморожену воду. Заморозьте місткість із водою, після розморожування злийте "брудний залишок". Використовувати таку воду бажано протягом 10 годин, інакше вона втрачає корисні властивості
- пропустіть воду через побутові фільтри для очищення води. Якщо його немає, воду можна пропустити через шар піску, активованого вугілля
- для очищення води використайте спеціальні дезінфекційні засоби, які дозволені до використання в Україні для знезараження води
Раніше ми повідомляли, чи будуть у Києві планові відключення світла після атаки РФ.
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