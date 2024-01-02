В Киеве в результате обстрела РФ исчезла вода: что делать и где можно набрать
Российские войска ночью и утром 2 января выпустили по Украине 99 ракет разных типов и 35 дронов-камикадзе Shahed. В результате атаки на Киев в одном из районов города повреждены магистрали водоснабжения. Следует знать, где можно взять воду.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья.
Что делать
При невозможности использования питьевой воды из источников централизованного водоснабжения следует использовать:
- питьевую воду из бюветов и других источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев, шахтных колодцев)
- пунктов разлива питьевой воды (в том числе передвижных) при их наличии
- фасованную бутылочную воду
- воду в емкостях для индивидуального пользования
Важно, что хранить питьевую воду нужно в закрытых емкостях. При этом обязательно пометить их бирками, где вода для питья, для технических или хозяйственных нужд. Как правило, делают 2-3-суточный запас.
Важно, что вода из открытых водоемов используется только для технических целей.
Кроме того, для питья и приготовления пищи нужно кипятить воду. Кипячение является эффективным методом обеззараживания воды (надо кипятить не менее 10 минут с момента закипания). Однако даже при ее хранении в чистой и хорошо закрытой емкости срок годности не превышает одних суток.
Где можно брать воду в Киеве
Набрать воду можно в бюветах, расположенных во многих районах Киева:
- ул. Д.Антипова (Славгородский парк "Партизанська Слава")
- ул. Сержа Лифаря (О.Сабурова), 3
- ул. Оноре де Бальзака, 63
- ул. Милославская, 35
- ул. Радунская, 5
- ул. Героев Днепра 22 а
- ул. Иорданская, 10
- ул. Будищанская, 9/40
- ул. Левка Лукьяненка,18
- ул. Митрополита Владимира Сабодана, 2б
- просп. Гонгадзе 9
- ул. Лукьяновская 13
- ул. Терещенковская (парк им. Т.Г. Шевченко)
- ул. Закревского, 35а
И еще больше 100 бюветов по всей столице.
Найти ближайший работающий бювет можно на специальной интерактивной карте. Синим цветом обозначены действующие бюветы, красным - те, которые сейчас не работают.
Способы очистки воды
Для того чтобы обеззаразить любую воду, помогут следующие способы:
- используйте размороженную воду. Заморозьте емкость с водой, после размораживания слейте "грязный остаток". Использовать такую воду желательно в течение 10 часов, иначе она теряет полезные свойства.
- пропустите воду через бытовые фильтры для очистки воды. Если их нет, воду можно пропустить через слой песка, активированного угля.
- для очистки воды используйте специальные дезинфицирующие средства, разрешенные к использованию в Украине для обеззараживания воды
Ранее мы сообщали, будут ли в Киеве плановые отключения света после атаки РФ.
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