В Киеве в результате обстрела РФ исчезла вода: что делать и где можно набрать

Российские войска ночью и утром 2 января выпустили по Украине 99 ракет разных типов и 35 дронов-камикадзе Shahed. В результате атаки на Киев в одном из районов города повреждены магистрали водоснабжения. Следует знать, где можно взять воду.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья.

Что делать

При невозможности использования питьевой воды из источников централизованного водоснабжения следует использовать:

питьевую воду из бюветов и других источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев, шахтных колодцев)

пунктов разлива питьевой воды (в том числе передвижных) при их наличии

фасованную бутылочную воду

воду в емкостях для индивидуального пользования

Важно, что хранить питьевую воду нужно в закрытых емкостях. При этом обязательно пометить их бирками, где вода для питья, для технических или хозяйственных нужд. Как правило, делают 2-3-суточный запас.

Важно, что вода из открытых водоемов используется только для технических целей.

Кроме того, для питья и приготовления пищи нужно кипятить воду. Кипячение является эффективным методом обеззараживания воды (надо кипятить не менее 10 минут с момента закипания). Однако даже при ее хранении в чистой и хорошо закрытой емкости срок годности не превышает одних суток.

Где можно брать воду в Киеве

Набрать воду можно в бюветах, расположенных во многих районах Киева:

ул. Д.Антипова (Славгородский парк "Партизанська Слава")

ул. Сержа Лифаря (О.Сабурова), 3

ул. Оноре де Бальзака, 63

ул. Милославская, 35

ул. Радунская, 5

ул. Героев Днепра 22 а

ул. Иорданская, 10

ул. Будищанская, 9/40

ул. Левка Лукьяненка,18

ул. Митрополита Владимира Сабодана, 2б

просп. Гонгадзе 9

ул. Лукьяновская 13

ул. Терещенковская (парк им. Т.Г. Шевченко)

ул. Закревского, 35а

И еще больше 100 бюветов по всей столице.

Найти ближайший работающий бювет можно на специальной интерактивной карте. Синим цветом обозначены действующие бюветы, красным - те, которые сейчас не работают.

Способы очистки воды

Для того чтобы обеззаразить любую воду, помогут следующие способы: