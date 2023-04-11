У Києві визначилися з датою завершення навчання у школах

У документі зазначається, що освітній процес загалом триватиме по 30 червня, а завершити навчання за класно-урочною системою школам радять до 16 червня - це й буде датою, коли пролунають останні дзвінки.

Тут слід зазначити, що остаточні рішення щодо дат початку і закінчення канікул і навчання приймають адміністрації шкіл, а рішення Департаментів мають рекомендаційний характер. Втім, у школах, як привило, регулярно до них дослухаються.

Також у заяві йдеться, що документи про освіту випускникам слід видати у період з 21 по 23 червня.

Крім того, у столичному Департаменті радять перенести початок уроків на ранній час під час навчання в очній формі з метою організації проведення занять у декілька змін.

Школам рекомендують змінити у травні-червні звичну класно-урочну систему на індивідуалізоване групове навчання. Зазначається, що це потрібно "для подолання "освітніх розривів", поглиблення та систематизації знань учнів випускників 9 та 11 класів".

Так, згідно з повідомленням, у період з 19 по 30 червня слід застосувати індивідуальні та групові заняття за окремим графіком для кожного учня з усіх предметів.

Школи Києва отримали рекомендації щодо дати закінчення навчання (фото: facebook.com/kyivosvita)