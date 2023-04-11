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У Києві визначилися з датою завершення навчання у школах

Фото: школам Києва дали рекомендації щодо дати завершения навчання (facebook.com/valentyn.mondryivskyy)
Автор: Володимир Костирін

У Києві керівники закладів середньої освіти отримали рекомендації щодо завершення воєнного 2022/2023 навчального року та зазначенням дати останнього шкільного дзвінка для учнів.

Про це йдеться у заяві Департаменту освіти та науки Києва на сторінці у Facebook.

У документі зазначається, що освітній процес загалом триватиме по 30 червня, а завершити навчання за класно-урочною системою школам радять до 16 червня - це й буде датою, коли пролунають останні дзвінки.

Тут слід зазначити, що остаточні рішення щодо дат початку і закінчення канікул і навчання приймають адміністрації шкіл, а рішення Департаментів мають рекомендаційний характер. Втім, у школах, як привило, регулярно до них дослухаються.

Також у заяві йдеться, що документи про освіту випускникам слід видати у період з 21 по 23 червня.

Крім того, у столичному Департаменті радять перенести початок уроків на ранній час під час навчання в очній формі з метою організації проведення занять у декілька змін.

Школам рекомендують змінити у травні-червні звичну класно-урочну систему на індивідуалізоване групове навчання. Зазначається, що це потрібно "для подолання "освітніх розривів", поглиблення та систематизації знань учнів випускників 9 та 11 класів".

Так, згідно з повідомленням, у період з 19 по 30 червня слід застосувати індивідуальні та групові заняття за окремим графіком для кожного учня з усіх предметів.

Школи Києва отримали рекомендації щодо дати закінчення навчання (фото: facebook.com/kyivosvita)

Нагадаємо, що 3 квітня розпочалася реєстрація для участі у нинішньому НМТ, а триватиме вона до 3 травня.

Раніше ми розповідали, яким буде повний графік навчального року у 2022-2023 роках.

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