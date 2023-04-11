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В Киеве определились с датой завершения учебы в школах

Фото: школам Киева дали рекомендации о дате завершения учебы (facebook.com/valentyn.mondryivskyy)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве руководители заведений среднего образования получили рекомендации относительно завершения военного 2022/2023 учебного года, и указанием даты последнего школьного звонка для учеников.

Об этом говорится в заявлении Департамента образования и науки Киева на странице в Facebook.

В документе указывается, что образовательный процесс в целом продлится до 30 июня, а завершить учебу по классно-урочной системе школам советуют до 16 июня - это и будет датой, когда прозвучат последние звонки.

Тут следует отметить, что окончательные решения по датам начала и окончания каникул и учебы принимают администрации школ, а решения Департаментов носят рекомендательный характер. Впрочем, в школах, как привило, регулярно к ним прислушиваются.

Также в заявлении говорится, что документы об образовании выпускникам следует выдать в период с 21 по 23 июня.

Кроме того, в столичном Департаменте советуют перенести начало уроков на раннее время во время обучения в очной форме с целью организации проведение занятий в несколько смен.

Школам рекомендуют изменить в мае-июне привычную классно-урочную систему на индивидуализированное групповое обучение. Отмечается, что это нужно "для преодоления "образовательных разрывов", углубления и систематизации знаний учащихся выпускников 9 и 11 классов".

Так, согласно сообщению, в период с 19 до 30 июня следует применить индивидуальные и групповые занятия по отдельному графику для каждого ученика по всем предметам.

Школы Киева получили рекомендации о дате окончания учебы (фото: facebook.com/kyivosvita)

Напомним, что 3 апреля началась регистрация для участия в нынешнем НМТ, а продлится она до 3 мая.

Ранее мы рассказывали, каким будет полный график учебного года в 2022-2023 годах.

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