У Києві виявили незвичайного крадія бічних дзеркал з авто: відео зі злочинцем

Так, інцидент стався на столичному житловому масиві Березняки.

"У наш складний час кожен крутиться як може. Наприклад, на відео підприємливий молодик під прикриттям милиць спритно відкручує дзеркала з автомобілів і зникає", - йдеться в повідомлені.

У Києві чоловік краде дзеркала з автомобілів (скрін)

На відео можна побачити, як чоловік на милицях повільно підходить до автомобіля, який припаркований на стоянці. Він опирається на авто та прикриваючись від вулиці тілом, відриває бічне дзеркало з боку водія. Після цього він його ховає під одягом та зникає.

Коли злодій активно тікав, то забув про свою "хвору" ногу. Крадіжку зафіксували камери відеоспостереження.

У коментарях користувачі пишуть, що такого чоловіка бачать вже не вперше.