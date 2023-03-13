В Києві показали шахрайку, яка "кидала" салони краси на дорогезні процедури (відео)

Як працювала шахрайка

В одному з салонів краси дівчина замовила дороге комплексне обслуговування: тонування волосся, укладку брів, педикюр. Сума чеку склала 6 тисяч гривень. Під час розрахунку щось пішло не так з інтернет-банкінгом.

Оскільки дівчина викликала довіру, виглядала і поводилася "дорого", жодних підозр вона не викликала. Тож коли вона попросила сходити в авто за готівкою, та ще й залишила під заставу сумочку, їй повірили. Але красуня вийшла і не повернулася.

Клієнтка мала досить специфічний вигляд - була вдягнена в мусульманський головний убір. Вона попросила, щоб її не обслуговували чоловіки, і щоб вона не обслуговувалася поруч з чоловіками.

В іншому салоні краси дівчина обслужилася вже на понад 7 тисяч гривень, записавшись на все, що вона могла зробити в один день. Клієнтка сказала, що живе в цьому ж будинку, і їй повірили. Вона вийшла "за грошима" і не повернулась.

Цікаво, що всі майстри кажуть - дівчина була привітна, багато розповідала про себе, багатого чоловіка, викликала довіру і всім подобалася.

Що кажуть психологи і юристи

Психолог-криміналіст Юрій Ірхін каже, що це класична шахрайка, яка має приємний вигляд і дуже швидко входить в довіру.

"Викликати довіру - не можна бути непривабливою людиною. Щоб викликати довіру, треба якимось чином себе створити. Тому всі шахраї досконало володіють методами психологічного впливу", - говорить експерт.

Юристи кажуть, що у сфері послуг треба себе убезпечувати договором публічної оферти, в якому будуть прописані умови передоплати.

Також з клієнтом варто підписати угоду-погодження ще до початку процедури. У цій інформаційній угоді треба попросити паспортні дані. На цій стадії шахраї зазвичай самоусуваються.