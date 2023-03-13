В Киеве показали мошенницу, которая "кидала" салоны красоты на дорогущие процедуры (видео)

Как работала мошенница

В одном из салонов красоты девушка заказала дорогое комплексное обслуживание: тонировку волос, укладку бровей, педикюр. Сумма чека составила 6 тысяч гривен. При расчете что-то пошло не так с интернет-банкингом.

Поскольку девушка внушала доверие, выглядела и вела себя "дорого", никаких подозрений она не вызывала. Когда она попросила сходить в авто за наличными, да еще и оставила под залог сумочку, ей поверили. Но красавица вышла и не вернулась.

Клиентка выглядела довольно специфически - была одета в мусульманский головной убор. Она попросила, чтобы ее не обслуживали мужчины и чтобы она не обслуживалась рядом с мужчинами.

В другом салоне красоты девушка обслужилась уже на более 7 тысяч гривен, записавшись на все, что она могла сделать в один день. Клиентка сказала, что живет в этом же доме и ей поверили. Она вышла "за деньгами" и не вернулась.

Интересно, что все мастера говорят - девушка была приветлива, много рассказывала о себе, богатом муже, вызывала доверие и всем нравилась.

Что говорят психологи и юристы

Психолог-криминалист Юрий Ирхин говорит, что это классическая мошенница, которая выглядит приятно и очень быстро входит в доверие.

"Вызывать доверие - нельзя быть непривлекательным человеком. Чтобы вызвать доверие, нужно каким-то образом себя создать. Поэтому все мошенники в совершенстве владеют методами психологического воздействия", – говорит эксперт.

Юристы говорят, что в сфере услуг нужно себя обезопасить договором публичной оферты, в котором будут прописаны условия предоплаты.

Также с клиентом следует подписать соглашение еще до начала процедуры. В этом информационном соглашении нужно запросить паспортные данные. На этой стадии мошенники обычно самоустраняются.