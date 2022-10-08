У Києві відкривають ще два McDonald's: адреси

Компанія McDonald's втішила своїх клієнтів чудовою новиною. Так, у Києві запрацюють ще два ресторани мережі.
Читайте у матеріалі Styler, де ще у столиці відновлять роботу фаст-фуди.
Так, поласувати улюбленими стравами McDonald's можна буде ще за такими адресами:
Нагадаємо, що до цього американська мережа відкрила свої ресторани всередині за такими локаціями:
Виходить, що зараз у столиці відкрито вже 12 "маків", але, на жаль, поки що без улюбленого всіма кафе на Майдані Незалежності.
Також у "маках" у Києві працює доставка через кур'єрів Glovo. Всередині ресторани працюють із 9.00 до 21.00. Під час повітряної тривоги вони закриватимуться.
Зазначимо, що мешканці інших міст України з нетерпінням чекають на відкриття ресторанів у них, адже компанія обіцяла поступове відновлення роботи кафе у найбезпечніших регіонах країни.
Раніше ми розповідали, що наприкінці вересня McDonald's відкрив зали у 10 ресторанах Києва і писали – де можна поїсти всередині.
Також перед цим ми публікували докладну інструкцію про те, як і де замовити їжу з МакДональдса.