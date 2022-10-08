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У Києві відкривають ще два McDonald's: адреси

Фото: У Києві запрацюють ще два McDonald's (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Компанія McDonald's втішила своїх клієнтів чудовою новиною. Так, у Києві запрацюють ще два ресторани мережі.

Читайте у матеріалі Styler, де ще у столиці відновлять роботу фаст-фуди.

Де у Києві запрацює "мак"

Так, поласувати улюбленими стравами McDonald's можна буде ще за такими адресами:

  • Вулиця Євгена Сверстюка 1
  • Проспект перемоги 138

Нагадаємо, що до цього американська мережа відкрила свої ресторани всередині за такими локаціями:

  • просп. Гагаріна, 2-А
  • просп. Бажана, 3-Б
  • вул. Михайла Гришка, 7
  • вул. Теодора Драйзера, 4
  • вул. Вишгородська, 33-А
  • вул. Велика Васильківська, 22
  • просп. Броварський, 27
  • просп. Академіка Палладіна, 7-А
  • просп. Леся Курбаса, 19-А
  • просп. Оболонський, 26-А

Виходить, що зараз у столиці відкрито вже 12 "маків", але, на жаль, поки що без улюбленого всіма кафе на Майдані Незалежності.

Також у "маках" у Києві працює доставка через кур'єрів Glovo. Всередині ресторани працюють із 9.00 до 21.00. Під час повітряної тривоги вони закриватимуться.

Зазначимо, що мешканці інших міст України з нетерпінням чекають на відкриття ресторанів у них, адже компанія обіцяла поступове відновлення роботи кафе у найбезпечніших регіонах країни.

Раніше ми розповідали, що наприкінці вересня McDonald's відкрив зали у 10 ресторанах Києва і писали – де можна поїсти всередині.

Також перед цим ми публікували докладну інструкцію про те, як і де замовити їжу з МакДональдса.

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МакДональдс