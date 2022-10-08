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В Киеве открывают еще два McDonald's: адреса

Фото: В Киеве заработают еще два McDonald's (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Компания McDonald's обрадовала своих клиентов отличной новостью. Так, в Киеве заработают еще два ресторана сети.

Читайте в материале Styler, где еще в столице возобновят работу фаст-фуды.

Где в Киеве заработает "мак"

Так, полакомится любимыми блюдами McDonald's можно будет еще по таким адресам:

  • Улица Евгения Сверстюка 1
  • Проспект победы 138

Напомним, что до этого американская сеть открыла свои рестораны внутри по таким локациям:

  • просп. Гагарина, 2-А
  • просп. Бажана, 3-Б
  • ул. Михаила Гришко, 7
  • ул. Теодора Драйзера, 4
  • ул. Вышгородская, 33-А
  • ул. Большая Васильковская, 22
  • просп. Броварской, 27
  • просп. Академика Палладина, 7-А
  • просп. Леся Курбаса, 19-А
  • просп. Оболонский, 26-А

Получается, что сейчас в столице открыты уже 12 "маков", но, к сожалению, пока без любимого всеми кафе на Майдане Незалежности.

Также в "маках" в Киеве работает доставка через курьеров Glovo. Внутри рестораны работают с 9.00 до 21.00. Во время воздушной тревоги они будут закрываться.

Отметим, что жители других городов Украины с нетерпением ждут открытия ресторанов у них, ведь компания обещала постепенное возобновление работы кафе в наиболее безопасных регионах страны.

Ранее мы рассказывали, что в конце сентября McDonald's открыл залы в 10 ресторанах Киева, и писали - где можно поесть внутри.

А также перед этим мы публиковали подробную инструкцию о том, как и где заказать еду из МакДональдса.

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МакДональдс