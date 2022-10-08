У Києві відкривають ще два McDonald's: адреси
Компанія McDonald's втішила своїх клієнтів чудовою новиною. Так, у Києві запрацюють ще два ресторани мережі.
Читайте у матеріалі Styler, де ще у столиці відновлять роботу фаст-фуди.
Де у Києві запрацює "мак"
Так, поласувати улюбленими стравами McDonald's можна буде ще за такими адресами:
- Вулиця Євгена Сверстюка 1
- Проспект перемоги 138
Нагадаємо, що до цього американська мережа відкрила свої ресторани всередині за такими локаціями:
- просп. Гагаріна, 2-А
- просп. Бажана, 3-Б
- вул. Михайла Гришка, 7
- вул. Теодора Драйзера, 4
- вул. Вишгородська, 33-А
- вул. Велика Васильківська, 22
- просп. Броварський, 27
- просп. Академіка Палладіна, 7-А
- просп. Леся Курбаса, 19-А
- просп. Оболонський, 26-А
Виходить, що зараз у столиці відкрито вже 12 "маків", але, на жаль, поки що без улюбленого всіма кафе на Майдані Незалежності.
Також у "маках" у Києві працює доставка через кур'єрів Glovo. Всередині ресторани працюють із 9.00 до 21.00. Під час повітряної тривоги вони закриватимуться.
Зазначимо, що мешканці інших міст України з нетерпінням чекають на відкриття ресторанів у них, адже компанія обіцяла поступове відновлення роботи кафе у найбезпечніших регіонах країни.
Раніше ми розповідали, що наприкінці вересня McDonald's відкрив зали у 10 ресторанах Києва і писали – де можна поїсти всередині.
Також перед цим ми публікували докладну інструкцію про те, як і де замовити їжу з МакДональдса.