У Києві відкривають ще два McDonald's: адреси

Компанія McDonald's втішила своїх клієнтів чудовою новиною. Так, у Києві запрацюють ще два ресторани мережі.

Читайте у матеріалі Styler, де ще у столиці відновлять роботу фаст-фуди.

Де у Києві запрацює "мак"

Так, поласувати улюбленими стравами McDonald's можна буде ще за такими адресами:

Вулиця Євгена Сверстюка 1

Проспект перемоги 138

Нагадаємо, що до цього американська мережа відкрила свої ресторани всередині за такими локаціями:

просп. Гагаріна, 2-А

просп. Бажана, 3-Б

вул. Михайла Гришка, 7

вул. Теодора Драйзера, 4

вул. Вишгородська, 33-А

вул. Велика Васильківська, 22

просп. Броварський, 27

просп. Академіка Палладіна, 7-А

просп. Леся Курбаса, 19-А

просп. Оболонський, 26-А

Виходить, що зараз у столиці відкрито вже 12 "маків", але, на жаль, поки що без улюбленого всіма кафе на Майдані Незалежності.

Також у "маках" у Києві працює доставка через кур'єрів Glovo. Всередині ресторани працюють із 9.00 до 21.00. Під час повітряної тривоги вони закриватимуться.

Зазначимо, що мешканці інших міст України з нетерпінням чекають на відкриття ресторанів у них, адже компанія обіцяла поступове відновлення роботи кафе у найбезпечніших регіонах країни.