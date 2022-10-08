В Киеве открывают еще два McDonald's: адреса

Компания McDonald's обрадовала своих клиентов отличной новостью. Так, в Киеве заработают еще два ресторана сети.

Читайте в материале Styler, где еще в столице возобновят работу фаст-фуды.

Где в Киеве заработает "мак"

Так, полакомится любимыми блюдами McDonald's можно будет еще по таким адресам:

Улица Евгения Сверстюка 1

Проспект победы 138

Напомним, что до этого американская сеть открыла свои рестораны внутри по таким локациям:

просп. Гагарина, 2-А

просп. Бажана, 3-Б

ул. Михаила Гришко, 7

ул. Теодора Драйзера, 4

ул. Вышгородская, 33-А

ул. Большая Васильковская, 22

просп. Броварской, 27

просп. Академика Палладина, 7-А

просп. Леся Курбаса, 19-А

просп. Оболонский, 26-А

Получается, что сейчас в столице открыты уже 12 "маков", но, к сожалению, пока без любимого всеми кафе на Майдане Незалежности.

Также в "маках" в Киеве работает доставка через курьеров Glovo. Внутри рестораны работают с 9.00 до 21.00. Во время воздушной тревоги они будут закрываться.

Отметим, что жители других городов Украины с нетерпением ждут открытия ресторанов у них, ведь компания обещала постепенное возобновление работы кафе в наиболее безопасных регионах страны.