В Киеве открывают еще два McDonald's: адреса
Компания McDonald's обрадовала своих клиентов отличной новостью. Так, в Киеве заработают еще два ресторана сети.
Читайте в материале Styler, где еще в столице возобновят работу фаст-фуды.
Где в Киеве заработает "мак"
Так, полакомится любимыми блюдами McDonald's можно будет еще по таким адресам:
- Улица Евгения Сверстюка 1
- Проспект победы 138
Напомним, что до этого американская сеть открыла свои рестораны внутри по таким локациям:
- просп. Гагарина, 2-А
- просп. Бажана, 3-Б
- ул. Михаила Гришко, 7
- ул. Теодора Драйзера, 4
- ул. Вышгородская, 33-А
- ул. Большая Васильковская, 22
- просп. Броварской, 27
- просп. Академика Палладина, 7-А
- просп. Леся Курбаса, 19-А
- просп. Оболонский, 26-А
Получается, что сейчас в столице открыты уже 12 "маков", но, к сожалению, пока без любимого всеми кафе на Майдане Незалежности.
Также в "маках" в Киеве работает доставка через курьеров Glovo. Внутри рестораны работают с 9.00 до 21.00. Во время воздушной тревоги они будут закрываться.
Отметим, что жители других городов Украины с нетерпением ждут открытия ресторанов у них, ведь компания обещала постепенное возобновление работы кафе в наиболее безопасных регионах страны.
Ранее мы рассказывали, что в конце сентября McDonald's открыл залы в 10 ресторанах Киева, и писали - где можно поесть внутри.
А также перед этим мы публиковали подробную инструкцию о том, как и где заказать еду из МакДональдса.