В Киеве открыли уникальный музей: такого нет ни в одном городе мира

В Киеве открыли новый уникальный музей - украинской грамзаписи. В нем собрано 400 единиц основного фонда украинской музыки на разных звуковых носителях. А расположен этот музей в месте, которое очень любят все украинские музыканты - на Певчем поле.

Что известно об этом музее, как он работает, и кто помог создать уникальную коллекцию - читайте в материале Styler.

Кто создал этот музей

Инициатива создания музея принадлежит его нынешнему руководителю - одному из пионеров украинской электронной сцены Ивану Москаленко (Dj Derbaster). Идея формы и содержания - директору Киевского городского центра народного творчества и культурологических исследований Федору Баландину.

Главный консультант музея - известный киевовед и исследователь Михаил Кальницкий.

Идея музея грамзаписи

Как сообщают в Департаменте культуры КГГА, пластинка - это произведение искусства, которое требует сохранения и изучения. В планах у руководителей музея - расширение, культурологические исследования, экспедиции, посвященные различным аспектам музыкальной культуры Украины и Мира.

Первая звукозапись песен на украинском языке состоялась в Лондоне в 1899 году. В XX веке появились пластинки с украинским оперным пением - сестер Крушельницких, Александр Мишуга, Филомена Лопатинская.

В 1908-1909 году Леся Украинка организовала этнографическую экспедицию и впервые зафиксировала на фонограф кобзарское пение.

А в 1909 году на студиях "Интернациональ Экстра Рекорд" в Киеве, Одессе, Харькове и Житомире были записаны первые 11 пластинок с фольклорным репертуаром - Николая Лысенко с артистами труппы Николая Садовского.

Музей украинской грамзаписи в Киеве (фото: КГГА)

Где находится музей и как он работает

Музей украинской грамзаписи находится на Певчем поле, улица Лаврская, 41. Работает этот музей по субботам и воскресеньям, с 12:00 до 18:00. Вход свободный.

Стоит отметить, что в Украине существует музей на схожую тематику и находится он в Одессе. Но это Музей звука, и он посвящен не только носителям звука, а еще и технике, которая воспроизводит звук - всего около 5000 экспонатов со всего мира.