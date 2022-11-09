У Києві відкрили Центр допомоги врятованим: яку підтримку надають

У Києві відкрили Центру допомоги врятованим, де надають комплексну соціально-психологічну підтримку українцям, які виїхали з тимчасово окупованих територій та врятувалися з "гарячих точок", а також переселенцям та іншим громадянам, місцевим мешканцям.
Про це 9 листопада повідомили у прес-службі Офісу президента України.
Зазначається, що у кожному із центрів є соціальні працівники, психологи, зокрема дитячі, та юристи.
Також в установах працюють фахівці із ведення випадків для забезпечення доступу постраждалих до комплексної спеціалізованої допомоги, зокрема у разі насильства, пов'язаного з війною.
В ОПУ інформують, що всім клієнтам центру надають:
Центр у Києві став четвертим в Україні: заклади вже працюють у Запоріжжі, Дніпрі та Львові. А ще такі центри планують відчиняти за кордоном.
Ці державні установи створені за ініціативою Офісу віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції, за сприяння урядової уповноваженої з питань гендерної політики та за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і місцевих органів влади.
"Наша мета - щоб усі українці, які постраждали в результаті війни, знали, що вони не залишаються сам на сам зі своїм горем і про них є кому подбати", - зазначила авторка ініціативи, віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанишина.
У відкритті центру у столиці взяла участь перша леді, дружина президента Олена Зеленська.
"Допомогу має отримати абсолютно кожен. І ця допомога повинна бути централізованою та безперебійною, доступною й людяною. Саме такою, яку надають постраждалим центри допомоги", - звернула увагу вона.
Олена Зеленська брала участь у відкритті Центру допомоги врятованим у Києві (фото: president.gov.ua)
У Києві запрацював Центр допомоги врятованим - установу відкрили 9 листопада (фото: president.gov.ua)
Раніше повідомлялося, що Кабмін змінив порядок видачі безплатних продуктових наборів під час воєнного стану.
Нагадаємо також, що у Києві знову можна отримати безкоштовні набори продуктів для пенсіонерів та переселенців.