У Києві відкрили Центр допомоги врятованим: яку підтримку надають

Зазначається, що у кожному із центрів є соціальні працівники, психологи, зокрема дитячі, та юристи.

Також в установах працюють фахівці із ведення випадків для забезпечення доступу постраждалих до комплексної спеціалізованої допомоги, зокрема у разі насильства, пов'язаного з війною.

В ОПУ інформують, що всім клієнтам центру надають:

первинне психологічне консультування для нормалізації психоемоційного стану,

консультації соціальних працівників щодо прав та підтримки переселенців (гуманітарна допомога, інформація про центри підтримки внутрішньо переміщених осіб з розміщенням, поселення тощо),

консультації юристів системи безоплатної правової допомоги,

при виявленні випадків насильства забезпечують спеціалізоване соціально-психологічне консультування.

Центр у Києві став четвертим в Україні: заклади вже працюють у Запоріжжі, Дніпрі та Львові. А ще такі центри планують відчиняти за кордоном.

Ці державні установи створені за ініціативою Офісу віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції, за сприяння урядової уповноваженої з питань гендерної політики та за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і місцевих органів влади.

"Наша мета - щоб усі українці, які постраждали в результаті війни, знали, що вони не залишаються сам на сам зі своїм горем і про них є кому подбати", - зазначила авторка ініціативи, віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанишина.

У відкритті центру у столиці взяла участь перша леді, дружина президента Олена Зеленська.

"Допомогу має отримати абсолютно кожен. І ця допомога повинна бути централізованою та безперебійною, доступною й людяною. Саме такою, яку надають постраждалим центри допомоги", - звернула увагу вона.

Олена Зеленська брала участь у відкритті Центру допомоги врятованим у Києві (фото: president.gov.ua)

Куди звертатися

У Києві : Центр допомоги врятованим у столиці розташований за адресою вул. Райдужна, 6А. Графік роботи: пн. - пт. - з 9:00 до 17:00, зб. - з 9:00 до 15:00. Щодо додаткових питань можна звертатися за телефоном: +38 (066) 170 48 90

: Центр допомоги врятованим у столиці розташований за адресою вул. Райдужна, 6А. Графік роботи: пн. - пт. - з 9:00 до 17:00, зб. - з 9:00 до 15:00. Щодо додаткових питань можна звертатися за телефоном: +38 (066) 170 48 90 У Запоріжжі : розташований у виставковому центрі "Козак-Палац" за адресою вул. Перемоги, 70Б; графік роботи: пн. - сб., з 9:00 до 16:00; тел.: +38 (050) 463 16 29.

: розташований у виставковому центрі "Козак-Палац" за адресою вул. Перемоги, 70Б; графік роботи: пн. - сб., з 9:00 до 16:00; тел.: +38 (050) 463 16 29. У Львові : знаходиться у Львівському палаці мистецтв за адресою вул. Миколи Коперника, 17; графік роботи: пн. - пт., з 10:00 до 18:00; тел.: +38 (067) 600 32 69, +38 (050) 777 22 19.

: знаходиться у Львівському палаці мистецтв за адресою вул. Миколи Коперника, 17; графік роботи: пн. - пт., з 10:00 до 18:00; тел.: +38 (067) 600 32 69, +38 (050) 777 22 19. У Дніпрі: за адресою Крутогірний узвіз, 21, у Центрі сучасного мистецтва DCCC; графік роботи: пн. - пт., з 9:00 до 16:00; тел.: +38 (099) 245 21 21.

У Києві запрацював Центр допомоги врятованим - установу відкрили 9 листопада (фото: president.gov.ua)