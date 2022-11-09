В Киеве открыли Центр помощи спасенным: какую поддержку оказывают

Отмечается, что в каждом из центров есть социальные работники, психологи, в том числе детские, и юристы.

Также в учреждениях работают специалисты по ведению случаев для обеспечения доступа пострадавших к комплексной специализированной помощи, в частности, в случае насилия, связанного с войной.

В ОПУ информируют, что всем клиентам центра предоставляют:

первичное психологическое консультирование для нормализации психоэмоционального состояния,

консультации социальных работников относительно прав и поддержки переселенцев (гуманитарная помощь, информация о центрах поддержки внутренне перемещенных лиц с размещением, поселение и т.д.),

консультации юристов системы безвозмездной правовой помощи,

при выявлении случаев насилия обеспечивают специализированное социально-психологическое консультирование.

Центр в Киеве стал четвертым в Украине: заведения уже работают в Запорожье, Днепре и Львове. А еще такие центры планируют открывать за границей.

Эти государственные учреждения созданы по инициативе Офиса вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции, при содействии правительственной уполномоченной по вопросам гендерной политики и при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) и местных органов власти.

"Наша цель - чтобы все украинцы, пострадавшие в результате войны, знали, что они не остаются один на один со своим горем и о них есть кому позаботиться", - отметила автор инициативы, вице-премьер-министр Ольга Стефанишина.

В открытии центра в столице приняла участие первая леди, жена президента Елена Зеленская.

"Помощь должен получить абсолютно каждый. И эта помощь должна быть централизованной и бесперебойной, доступной и человечной. Именно такой, которую оказывают пострадавшим центры помощи", - обратила внимание она.

Елена Зеленская участвовала в открытии Центра помощи спасенным в Киеве (фото: president.gov.ua)

Куда обращаться

В Киеве : Центр помощи спасенным в столице расположен по адресу ул. Радужная, 6А. График работы: пн. - пт. - с 9:00 до 17:00, сб. - с 9:00 до 15:00. По дополнительным вопросам можно обращаться по телефону: +38 (066) 170 48 90.

: Центр помощи спасенным в столице расположен по адресу ул. Радужная, 6А. График работы: пн. - пт. - с 9:00 до 17:00, сб. - с 9:00 до 15:00. По дополнительным вопросам можно обращаться по телефону: +38 (066) 170 48 90. В Запорожье : расположен в выставочном центре "Козак-Дворец" по адресу ул. Победы, 70Б; график работы: пн. - сб., с 9:00 до 16:00; тел.: +38 (050) 463 16 29.

: расположен в выставочном центре "Козак-Дворец" по адресу ул. Победы, 70Б; график работы: пн. - сб., с 9:00 до 16:00; тел.: +38 (050) 463 16 29. Во Львове : находится во Львовском дворцк искусств по адресу ул. Николая Коперника, 17; график работы: пн. - пт., с 10:00 до 18:00; тел.: +38 (067) 600 32 69, +38 (050) 777 22 19.

: находится во Львовском дворцк искусств по адресу ул. Николая Коперника, 17; график работы: пн. - пт., с 10:00 до 18:00; тел.: +38 (067) 600 32 69, +38 (050) 777 22 19. В Днепре: по адресу Крутогорный спуск, 21, в Центре современного искусства DCCC; график работы: пн. - пт., с 9:00 до 16:00; тел.: +38 (099) 245 21 21.

В Киеве заработал Центр помощи спасенным - учреждение открыли 9 ноября (фото: president.gov.ua)