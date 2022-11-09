В Киеве открыли Центр помощи спасенным: какую поддержку оказывают

В Киеве открыли Центра помощи спасенным, где оказывают комплексную социально-психологическую поддержку украинцам, которые выехали из временно оккупированных территорий и спаслись из "горячих точек", а также переселенцам и другим гражданам, местным жителям.
Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.
Отмечается, что в каждом из центров есть социальные работники, психологи, в том числе детские, и юристы.
Также в учреждениях работают специалисты по ведению случаев для обеспечения доступа пострадавших к комплексной специализированной помощи, в частности, в случае насилия, связанного с войной.
В ОПУ информируют, что всем клиентам центра предоставляют:
Центр в Киеве стал четвертым в Украине: заведения уже работают в Запорожье, Днепре и Львове. А еще такие центры планируют открывать за границей.
Эти государственные учреждения созданы по инициативе Офиса вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции, при содействии правительственной уполномоченной по вопросам гендерной политики и при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) и местных органов власти.
"Наша цель - чтобы все украинцы, пострадавшие в результате войны, знали, что они не остаются один на один со своим горем и о них есть кому позаботиться", - отметила автор инициативы, вице-премьер-министр Ольга Стефанишина.
В открытии центра в столице приняла участие первая леди, жена президента Елена Зеленская.
"Помощь должен получить абсолютно каждый. И эта помощь должна быть централизованной и бесперебойной, доступной и человечной. Именно такой, которую оказывают пострадавшим центры помощи", - обратила внимание она.
Елена Зеленская участвовала в открытии Центра помощи спасенным в Киеве (фото: president.gov.ua)
В Киеве заработал Центр помощи спасенным - учреждение открыли 9 ноября (фото: president.gov.ua)
Ранее сообщалось, что Кабмин изменил порядок выдачи бесплатных продуктовых наборов во время военного положения.
Напомним также, что в Киеве снова можно получить бесплатные наборы продуктов для пенсионеров и переселенцев.