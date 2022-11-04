Кабмін змінив порядок видачі безкоштовних продуктових наборів
Уряд України змінив порядок забезпечення населення безкоштовними продуктовими наборами в умовах воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Так згідно з рішенням Кабміну, тепер продуктові набори зможуть отримати і ті внутрішньо переміщені особи, які мають право на отримання грошової допомоги за рахунок коштів держбюджету або в рамках допомоги від міжнародних організацій.
Які зміни прийняв уряд?
- продукти від держави безоплатно зможуть отримувати ВПО, які мають право на грошову допомогу;
- передбачено можливість компенсації послуг зі зберігання зерна або випікання хліба частиною продукції;
- зазначено необхідність дотримуватися обсягів кожного товару в наявності, передбачених законодавством (з допустимим відхиленням ±25% для чаю та кави, ±20% для інших продуктів);
- встановлена можливість взаємозамінності товарів – у разі відсутності продукти можуть бути замінені наявними (але не більше 4 позицій).
"Ми зробили порядок надання допомоги більш гнучким і одночасно зміцнили обов'язковість забезпечення громадян встановленими обсягами продуктів. У цілому рішення розширить коло і покращить забезпечення людей, які потребують допомоги, а також дозволить більш ефективно використовувати запаси раніше закупленого зерна для забезпечення хлібом населення, яке потребує допомоги" , - пояснила голова Мінекономіки Юлія Свириденко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві знову можна отримати безкоштовні набори продуктів для ВПО та пенсіонерів. Їхня видача була тимчасово припинена після масового обстрілу енергетичної інфраструктури росіянами.
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