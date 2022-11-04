Кабмін змінив порядок видачі безкоштовних продуктових наборів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал .

Так згідно з рішенням Кабміну, тепер продуктові набори зможуть отримати і ті внутрішньо переміщені особи, які мають право на отримання грошової допомоги за рахунок коштів держбюджету або в рамках допомоги від міжнародних організацій.

Які зміни прийняв уряд?

продукти від держави безоплатно зможуть отримувати ВПО, які мають право на грошову допомогу;

передбачено можливість компенсації послуг зі зберігання зерна або випікання хліба частиною продукції;

зазначено необхідність дотримуватися обсягів кожного товару в наявності, передбачених законодавством (з допустимим відхиленням ±25% для чаю та кави, ±20% для інших продуктів);

встановлена ​​можливість взаємозамінності товарів – у разі відсутності продукти можуть бути замінені наявними (але не більше 4 позицій).