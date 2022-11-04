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Кабмін змінив порядок видачі безкоштовних продуктових наборів

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П'ятниця 04 листопада 2022 16:21
Кабмін змінив порядок видачі безкоштовних продуктових наборів Фото: Кабмін змінив порядок видачі безкоштовних продуктових наборів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Уряд України змінив порядок забезпечення населення безкоштовними продуктовими наборами в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Так згідно з рішенням Кабміну, тепер продуктові набори зможуть отримати і ті внутрішньо переміщені особи, які мають право на отримання грошової допомоги за рахунок коштів держбюджету або в рамках допомоги від міжнародних організацій.

Які зміни прийняв уряд?

  • продукти від держави безоплатно зможуть отримувати ВПО, які мають право на грошову допомогу;
  • передбачено можливість компенсації послуг зі зберігання зерна або випікання хліба частиною продукції;
  • зазначено необхідність дотримуватися обсягів кожного товару в наявності, передбачених законодавством (з допустимим відхиленням ±25% для чаю та кави, ±20% для інших продуктів);
  • встановлена ​​можливість взаємозамінності товарів – у разі відсутності продукти можуть бути замінені наявними (але не більше 4 позицій).

"Ми зробили порядок надання допомоги більш гнучким і одночасно зміцнили обов'язковість забезпечення громадян встановленими обсягами продуктів. У цілому рішення розширить коло і покращить забезпечення людей, які потребують допомоги, а також дозволить більш ефективно використовувати запаси раніше закупленого зерна для забезпечення хлібом населення, яке потребує допомоги" , - пояснила голова Мінекономіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві знову можна отримати безкоштовні набори продуктів для ВПО та пенсіонерів. Їхня видача була тимчасово припинена після масового обстрілу енергетичної інфраструктури росіянами.

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