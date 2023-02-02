У Києві відкрилися нові МакДональдси: адреси закладів

МакДональдс відкрив ще три ресторани своєї мережі в Києві. Усі вони розміщені в людних локаціях столиці.
Де саме знову функціонують "маки" - читайте нижче в матеріалі Styler.
До всіх раніше відкритих закладів швидкого харчування приєдналися "маки" на:
В усіх трьох ресторанах зробити замовлення можна у залі та на МакДрайві. Заклади працюватимуть з 07:00 до 21:00, дотримуючись розширених правил безпеки, впроваджених компанією.
Ресторани зачиняються під час повітряної тривоги та відновлюють роботу орієнтовно через годину після її скасування.
МакДональдс на вулиці Кирпи (фото: пресслужба)
Відтепер у Києві працюють 43 заклади популярної мережі. Загалом в Україні відновили роботу вже 67 ресторанів.
МакДональдс на вулиці Ползунова (фото: пресслужба)
Раніше адміністрація закладів повідомила, що у разі відключення електроенергії ресторани не працюватимуть. Слідкувати за ситуацією потрібно за новинами державних служб у вашому районі столиці.
Проте деякі "маки" все ж запустили роботу під час відключень:
Раніше ми розповідали, чому українці так сильно чекали на повернення МакДональдс.
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