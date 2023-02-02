В Киеве открылись новые МакДональдсы: адреса заведений

МакДональдс открыл еще три ресторана своей сети в Киеве. Все они размещены в активных локациях столицы.
Где именно снова функционируют "маки" - читайте ниже в материале Styler.
Ко всем ранее открытым заведениям быстрого питания присоединились "маки" на:
Во всех трех ресторанах сделать заказ можно в зале и на МакДрайве. Заведения будут работать с 07:00 до 21:00, соблюдая расширенные правила безопасности, внедренные компанией.
Рестораны закрываются во время воздушной тревоги и возобновляют работу ориентировочно через час после ее отмены.
МакДональдс на улице Кирпы (фото: пресс-служба)
Теперь в Киеве работают 43 заведения популярной сети. Всего в Украине возобновили работу уже 67 ресторанов.
МакДональдс на улице Ползунова (фото: пресс-служба)
Ранее администрация заведений сообщила, что в случае отключения электроэнергии рестораны не будут работать. Следить за ситуацией нужно за новостями государственных служб в вашем районе столицы.
Однако некоторые "маки" все же запустили работу во время отключений:
Раньше мы рассказывали, почему украинцы так сильно ждали возвращения МакДональдс.
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