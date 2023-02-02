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В Киеве открылись новые МакДональдсы: адреса заведений

Сейчас в Киеве работают 43 ресторана (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Автор: Юлия Гаюк

МакДональдс открыл еще три ресторана своей сети в Киеве. Все они размещены в активных локациях столицы.

Где именно снова функционируют "маки" - читайте ниже в материале Styler.

Адреса открытых МакДональдсов

Ко всем ранее открытым заведениям быстрого питания присоединились "маки" на:

  • улице Борщаговской, 2-б (возле Центрального ЗАГСа)
  • улице Ползунова, 6 (Южный железнодорожный вокзал)
  • улице Георгия Кирпы, 5-а (Южный ж/д вокзал)

Во всех трех ресторанах сделать заказ можно в зале и на МакДрайве. Заведения будут работать с 07:00 до 21:00, соблюдая расширенные правила безопасности, внедренные компанией.

Рестораны закрываются во время воздушной тревоги и возобновляют работу ориентировочно через час после ее отмены.

МакДональдс на улице Кирпы (фото: пресс-служба)

Какие еще МакДональдс работают

  • просп. Гагарина, 2-а
  • просп. Бажана, 3-б
  • ул. Гришко, 7
  • ул. Вышгородская, 33-а
  • ул. Большая Васильковская, 22
  • просп. Броварской, 27
  • просп. Палладина, 7-а
  • просп. Курбаса, 19-а
  • просп. Оболонский, 26-а
  • ул. Е. Сверстюка, 1
  • просп. Победы, 138
  • просп. Бажана, 8
  • ул. Хоткевича Игната, 1-в
  • просп. Степана Бандеры, 12-а
  • ул. Оноре де Бальзака, 2-а
  • ул. Миколайчука,16
  • пл. Героев Бреста, 5
  • ул. Архитектора Вербицкого, 1
  • пл. Севастопольская, 1
  • ул. Крещатик, 19-А

Теперь в Киеве работают 43 заведения популярной сети. Всего в Украине возобновили работу уже 67 ресторанов.

МакДональдс на улице Ползунова (фото: пресс-служба)

Как работают рестораны во время отключения света

Ранее администрация заведений сообщила, что в случае отключения электроэнергии рестораны не будут работать. Следить за ситуацией нужно за новостями государственных служб в вашем районе столицы.

Однако некоторые "маки" все же запустили работу во время отключений:

  • Проспект Гагарина, 2-а
  • Проспект Бажана, 3-б
  • Ул. Гришко, 7
  • Ул. Вышгородская, 33-а
  • Ул. Большая Васильковская, 22
  • Проспект Броварской, 27
  • Проспект Палладина, 7-а
  • Проспект Курбаса, 19-а
  • Проспект Оболонский, 26-а
  • Улица Е. Сверстюка, 1
  • Проспект Победы, 138
  • Проспект Бажана, 8
  • Улица Хоткевича Гната, 1-в

Раньше мы рассказывали, почему украинцы так сильно ждали возвращения МакДональдс.

Читайте также, как приготовить нагетсы дома, как из МакДональдса.

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КиевМакДональдс