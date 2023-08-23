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У Києві відкрили новий тематичний сквер. Дивіться, як він виглядає (фото і відео)

Як виглядає новий сквер (фото: facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Василина Копитко

На території Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського відкрили сквер Авіації та скульптурну композицію, присвячену авіаторам КПІ. До реалізації проєкту долучилися столичні меценати і студенти закладу.

Про це повідомляє КПІ ім. Ігоря Сікорського у Facebook.

Як виглядає новий столичний сквер

Саме в КПІ народжувалась історія світової авіації й понад 100 років тому тут випробовували перші літальні апарати Сікорський, Корольов, Калінін.

Тепер на цьому історичному місці - сквер Піонерів Авіації та скульптура на честь тих, хто стояв біля витоків сучасного українського авіабудування.

"Молодий студент-інженер у сквері на території КПІ є уособленням науковців-авіаторів, які вчилися й працювали в Київській політехніці, подарувавши світові свої винаходи та розробки: гелікоптери, літаки, бомбардувальники й винищувачі", - зазначають в КПІ.

Ось так виглядає новий сквер (фото: facebook.com/ntuu.kpi)

Сквер створювали протягом 3 років

Відомо, що над створенням скверу працювали понад три роки. Частину робіт виконували студенти КПІ. Ключовою у сквері стала скульптура молодого авіатора. За словами творців проєкту, вона має надихати студентів КПІ на нові розробки та відкриття. 

До реалізації проєкту долучилися столичні меценати, зокрема і колишні студенти КПІ.

 

Раніше ми розповідали про те, що у Києві планують облаштувати парк "Дикий Лівий".

Нещодавно ми ділились фото, як виглядатиме новий сквер на Шулявській.

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