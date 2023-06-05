У Києві облаштують новий парк "Дикий Лівий". Ось перші фото проєкту

У столиці представили проєкт парку "Дикий Лівий", який облаштують на лівому березі Дніпра. Нова зелена зона простягнеться від моста "Метро" вздовж Микільської Слобідки до урочища Горбачиха.

Про це повідомила київська ініціатива "Дикий Лівий" у Facebook .

Як виглядатиме парк "Дикий Лівий"

Проєкт створила SBM Studio, яка відома своїми роботами "Саржин Яр" у Харкові, "Зелений Гай" у Дніпрі та сучасною набережною у Черкасах.

Концепт парку було розроблено за технічним завданням і за кошти місцевої громади. Розробку уже представили очільнику "Київзеленбуду" Олексію Королю.

"Я мрію, щоб "Дикий Лівий" став світового рівня реалізованим проєктом. І щоб ми, кияни і всі українці, могли користуватися і пишатися таким сучасним і природним парком", - написала дизайнерка Олена Фатеєва.

Ось так виглядатиме парк "Дикий Лівий" (фото: SBM Studio)

"Дикого Лівого" могло б і не бути

Раніше на цьому місці столичний забудовник хотів звести три 25-поверхівки (ЖК Sundance). Втім місцеві жителі виступили проти будівництва і через судові позови та кримінальні провадження на земельну ділянку наклали арешт, а будівельні роботи зупинили.

У 2021 році Київрада виділила три ділянки вздовж Русанівської протоки площею у 5,3 гектара для парку на Микільській Слобідці. Пізніше депутати проголосували за викуп цієї території. Зараз землі передані на баланс КО "Київзеленбуд".