ua ru
Пн, 05 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві облаштують новий парк "Дикий Лівий". Ось перші фото проєкту

Новость на русском →
Київ, Понеділок 05 червня 2023 20:21
У Києві облаштують новий парк "Дикий Лівий". Ось перші фото проєкту Як виглядатиме парк "Дикий Лівий" (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У столиці представили проєкт парку "Дикий Лівий", який облаштують на лівому березі Дніпра. Нова зелена зона простягнеться від моста "Метро" вздовж Микільської Слобідки до урочища Горбачиха.

Про це повідомила київська ініціатива "Дикий Лівий" у Facebook.

Як виглядатиме парк "Дикий Лівий"

Проєкт створила SBM Studio, яка відома своїми роботами "Саржин Яр" у Харкові, "Зелений Гай" у Дніпрі та сучасною набережною у Черкасах.

Концепт парку було розроблено за технічним завданням і за кошти місцевої громади. Розробку уже представили очільнику "Київзеленбуду" Олексію Королю.

"Я мрію, щоб "Дикий Лівий" став світового рівня реалізованим проєктом. І щоб ми, кияни і всі українці, могли користуватися і пишатися таким сучасним і природним парком", - написала дизайнерка Олена Фатеєва.

У Києві облаштують новий парк &quot;Дикий Лівий&quot;. Ось перші фото проєктуУ Києві облаштують новий парк &quot;Дикий Лівий&quot;. Ось перші фото проєктуОсь так виглядатиме парк "Дикий Лівий" (фото: SBM Studio)

"Дикого Лівого" могло б і не бути

Раніше на цьому місці столичний забудовник хотів звести три 25-поверхівки (ЖК Sundance). Втім місцеві жителі виступили проти будівництва і через судові позови та кримінальні провадження на земельну ділянку наклали арешт, а будівельні роботи зупинили.

У 2021 році Київрада виділила три ділянки вздовж Русанівської протоки площею у 5,3 гектара для парку на Микільській Слобідці. Пізніше депутати проголосували за викуп цієї території. Зараз землі передані на баланс КО "Київзеленбуд".

Раніше ми писали про те, що у Києві хочуть збудувати веслувальну базу на Русанівській косі і ділились першою візуалізацією проєкту.

Переглядайте також фото, як виглядатиме новий сквер на Шулявській, який відкриють у червні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ