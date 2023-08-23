В Киеве открыли новый тематический сквер. Смотрите, как он выглядит (фото и видео)

Как выглядит новый столичный сквер

Именно в КПИ рождалась история мировой авиации и более ста лет назад здесь испытывали первые летательные аппараты Сикорский, Королев, Калинин.

Теперь на этом историческом месте - сквер Пионеров Авиации и скульптура в честь тех, кто стоял возле истоков современного украинского авиастроения.

"Молодой студент-инженер в сквере на территории КПИ является олицетворением ученых-авиаторов, которые учились и работали в Киевской политехнике, подарив миру свои изобретения и разработки: вертолеты, самолеты, бомбардировщики и истребители", - отмечают в КПИ.

Вот так выглядит новый сквер (фото: facebook.com/ntuu.kpi)

Сквер создавали в течение 3 лет

Известно, что над созданием сквера работали более трех лет. Часть работ выполняли студенты КПИ. Ключевой в сквере стала скульптура молодого авиатора. По словам создателей проекта, она должна вдохновлять студентов КПИ на новые разработки и открытия.

В реализации проекта приняли участие столичные меценаты, в частности бывшие студенты КПИ.