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В Киеве открыли новый тематический сквер. Смотрите, как он выглядит (фото и видео)

Как выглядит новый сквер (фото: facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Василина Копытко

На территории Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского открыли сквер Авиации и скульптурную композицию, посвященную авиаторам КПИ. В реализации проекта приняли участие столичные меценаты и студенты заведения.

Об этом сообщает КПИ им. Игоря Сикорского в Facebook.

Как выглядит новый столичный сквер

Именно в КПИ рождалась история мировой авиации и более ста лет назад здесь испытывали первые летательные аппараты Сикорский, Королев, Калинин.

Теперь на этом историческом месте - сквер Пионеров Авиации и скульптура в честь тех, кто стоял возле истоков современного украинского авиастроения.

"Молодой студент-инженер в сквере на территории КПИ является олицетворением ученых-авиаторов, которые учились и работали в Киевской политехнике, подарив миру свои изобретения и разработки: вертолеты, самолеты, бомбардировщики и истребители", - отмечают в КПИ.

Вот так выглядит новый сквер (фото: facebook.com/ntuu.kpi)

Сквер создавали в течение 3 лет

Известно, что над созданием сквера работали более трех лет. Часть работ выполняли студенты КПИ. Ключевой в сквере стала скульптура молодого авиатора. По словам создателей проекта, она должна вдохновлять студентов КПИ на новые разработки и открытия.

В реализации проекта приняли участие столичные меценаты, в частности бывшие студенты КПИ.

 

Ранее мы рассказывали о том, что в Киеве планируют обустроить парк "Дикий Левый".

Недавно мы делились фото, как будет выглядеть новый сквер на Шулявской.

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КиевКПИ