У Києві відкрилася виставка хризантем для дітей і дорослих: вражаючі фото

У київському парку “Співоче” відкрилася тематична виставка квіткових інсталяцій з десятків тисяч хризантем.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на повідомлення організаторів виставки.
Головними героями парку стали казкові тролі, що рухаються за допомогою механізмів аніматроніки, а також вітаються з гостями, посміхаються і навіть позують для фото.
Усього у казковому “Парку тролів” представлено більше 20 масштабних локацій-фотозон з квітковими інсталяціями, інтерактивними гойдалками та зонами відпочинку, а також програма з аніматорами та фудкорт.
За словами організаторів, всі фігури тролів та декорації виставки зроблені в Україні.
Частина коштів з продажу квитків (їхня вартість становить 200 грн за дорослий і 150 грн за дитячий (від 3-14 років)) йдуть на допомогу ЗСУ.
Вхід представникам ЗСУ та людям з інвалідністю I-II категорії безкоштовний.
Виставка хризантем відкрита для відвідувачів щодня з 10:00 до 19:00. Вона буде діяти щонайменше до 17 листопада.
Локація “Співоче" знаходиться за адресою вул. Лаврська, 31. Вона є одним із наймальовничіших куточків столиці, адже розмістилося воно на Печерських пагорбах, в самому серці зеленого Києва.
Це місце стало справжнім туристичним якорем та улюбленою локацією сімейного дозвілля, відомою унікальними івентами та культурними подіями.
Вартість квитків для дорослих становить 200 грн, а діти від 3 до 14 років можуть потрапити на виставку за 150 грн. Придбати квитки можна на офіційному сайті парку або у касі на вході до “Співочого”.