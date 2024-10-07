В Киеве открылась выставка хризантем для детей и взрослых: впечатляющие фото

Что известно о выставке хризантем в Киеве

Главными героями парка стали сказочные тролли, которые двигаются с помощью механизмов аниматроники, а также здороваются с гостями, улыбаются и даже позируют для фото.

В Киеве стартовала масштабная выставка хризантем (фото предоставлены организаторами)

Всего в сказочном "Парке троллей" представлено более 20 масштабных локаций-фотозон с цветочными инсталляциями, интерактивными качелями и зонами отдыха, а также программа с аниматорами и фудкорт.

В Киеве стартовала масштабная выставка хризантем (фото предоставлены организаторами)

По словам организаторов, все фигуры троллей и декорации выставки сделаны в Украине.

Часть средств по продаже билетов (их стоимость составляет 200 грн. за взрослый и 150 грн. за детский (от 3-14 лет)) идут на помощь ВСУ.

Вход представителям ВСУ и людям с инвалидностью I-II категории бесплатный.

Как попасть на выставку

Выставка хризантем открыта для посетителей ежедневно с 10:00 до 19:00. Она будет действовать, по меньшей мере, до 17 ноября.

Локация "Певческое" находится по адресу ул. Лаврская, 31. Она является одним из самых живописных уголков столицы, ведь разместилось на Печерских холмах, в самом сердце зеленого Киева.

Это место стало настоящим туристическим якорем и любимой локацией семейного досуга, известной уникальными ивентами и культурными событиями.

Стоимость билетов для взрослых составляет 200 грн., а дети от 3 до 14 лет могут попасть на выставку за 150 грн. Приобрести билеты можно на официальном сайте парка или в кассе на входе в "Певческое".