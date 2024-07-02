5 затишних локацій на ВДНГ, де можна насолодитися читанням і порекласувати

"Літо на ВДНГ" цього року - читацьке. Команда комплексу створює умови не тільки для відпочинку та перезавантаження, але й для розвитку. У межах сезону в Експоцентрі проходитимуть презентації книг, поетичні зустрічі, діалоги з письменниками, а також розважальні заходи. А закриватиме його фестиваль "Книжкова країна", який пройде вдруге 26–29 вересня.

Одна ж із головних особливостей цього "Літа на ВДНГ" - мінібібліотеки, які створили під кожну локацію. Взяти в них книгу, щоб почитати її на локації, можна абсолютно безоплатно. РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які книги можна обрати для читання в найпопулярніших місцях ВДНГ.

Оранжерея - "Маленький принц"

Зелений оазис на ВДНГ традиційно відкритий для дослідження екзотичних рослин, а також відпочинку у затишному середовищі. У межах читацького сезону тут зібрали книги на будь-який смак, зокрема, й класику. Наприклад, "Маленький принц" Антуана де Сент-Екзюпері.

Найвідоміший твір письменника наштовхує на ностальгію за дитинством, коли у кожного був власний маленький світ, в якому можна було милуватися заходом сонця кілька разів на день, а баранець, троянда або лис легко могли стати найкращими друзями.

Дорослішаючи, на жаль, ми часто забуваємо про власну дитину всередині й віддаємо перевагу матеріальному. Утім, за прочитанням цієї казки, ви точно згадаєте про істинні цінності, що були відкриті ще в ранньому віці.

Тож план такий: сісти під розкішним цитрусовим деревом і відправитися у пригоди разом з маленьким персонажем відомого французького письменника.

Оранжерея (фото: прес-служба ВДНГ)

Kitchen&Garden - "Крамничка на розі"

У Kitchen&Garden - центрі садівництва та кав’ярні, що розташована в яблуневому саду - зібрали книги від талановитих письменниць.

"Крамничка на розі" від Джоджо Мойес також розповідає про невеликий магазинчик. Саме з його відкриттям головна героїня Сюзанна знаходить для себе новий сенс життя після смерті матері. Та на цьому виклики долі для неї не закінчуються. Єдиний вихід - зустрітися з минулим та своїм внутрішнім "я".

Читати книгу можна сховавшись в тіні на затишній веранді, а можна й розміститись поруч в саду - під розкішним деревом.

Kitchen&Garden (фото: прес-служба ВДНГ)

Пірс 39 - "Кульбабове вино"

Пірс 39 - відкритий басейн посеред жвавого міста, що дарує відчуття відпустки. У такій локації завжди хочеться читати щось відповідне - про літо, дитинство, любов. Такий досвід пропонує "Кульбабове вино" легендарного Рея Бредбері.

Це історія описує три літні місяці з життя дванадцятирічного Дугласа Сполдинга, який мешкає в невеличкому містечку Грін Таун. У книзі присутні безліч сюжетних ліній та персонажів, які потрапляють в поле зору Дугласа, від імені якого ведеться розповідь.Проте, головне не сюжет, а унікальна атмосфера, яка захоплює читачів. Ця книга про дитинство і літо, як їх бачить дитина.

Найкращий вибір для лінивого читання поруч з басейном у літнім, спекотним днем.

Пірс 39 (фото: прес-служба ВДНГ)

Урбан-парк - "Синя тюрма"

Літо - ідеальний час для активного відпочинку. Особливо в таких місцях як урбан-парк на ВДНГ - зі скейт-парком, спотами для стритболу та стрітфутболу тощо.

Для відпочинку духовного у місцевій кав’ярні Coffee Spot підібрали комікси та манґи, зокрема, популярний твір від Мунеюкі Канешіро та Юске Номури "Синя тюрма".

Триста японських підлітків зібрали на спеціальній тренувальній базі, щоб зробити з одного з них найкращого футбольного нападника світу. Мета - позмагатися за головний трофей: звання чемпіонів світу.

Тож: беріть освіжаючий напій, влаштовуйтесь якомога зручніше й занурюйтесь у світ графічних пригод.

Coffee Spot (фото: прес-служба ВДНГ)

Сад гамаків - "Загадка 622 номера"

Магічне місце на ВДНГ, де можна, з одного боку, розслабитися, а з іншого - подивитися фільм і послухати живу музику. У такому місці особливо цікаво поринути у світ загадкової детективної історії. Як, наприклад, "Загадка 622 номера" Жоеля Діккера.

Біля дверей 622 номера розкішного готелю у швейцарських Альпах знаходять вбиту людину. Та поліції не вдається розкрити цю справу. Лише через багато років сюди приїжджає відомий письменник Жоель Діккер і, не плануючи того, розпочинає власне розслідування. А допомагає йому молода письменниця-початківець Скарлетт, що живе у сусідньому номері.

Тільки обережно: ця історія настільки захоплива, що можна провести у гамаку цілий день!

Сад гамаків (фото: прес-служба ВДНГ)