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Під Києвом відкрилася фантастична виставка квітів: як туди потрапити з сім'єю

П'ятниця 20 вересня 2024 14:40
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Під Києвом відкрилася фантастична виставка квітів: як туди потрапити з сім'єю Виставка квітів відкрилася у Ясногородці (фото: прес-служба)
Автор: Людмила Рябухіна

У селі Ясногородка під Києвом відкрилась фантастична виставка квіткових композицій на тему гороскопа та знаків Зодіаку.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як потрапити на виставку і показує фото звідти.

Де відкрилася виставка квітів

Виставка квітів "Знаки Зодіаку" відкрилася в сімейному екопарку "Ясногородка", що знаходиться у однойменному селі в Фастівському районі Київської області.

Під Києвом відкрилася фантастична виставка квітів: як туди потрапити з сім'єюПід Києвом відкрилася фантастична виставка квітів: як туди потрапити з сім'єюПід Києвом відкрилася фантастична виставка квітів: як туди потрапити з сім'єюПід Києвом відкрилася фантастична виставка квітів: як туди потрапити з сім'єю

Парк "Ясногородка" (фото: facebook.com/yasnopark)

На території екопарку розмістили 12 інсталяцій з десятків тисяч квітучих хризантем, кожна з яких повторює астрологічні символи зодіакального сузір'я.

Відвідувачі парку можуть влаштувати цікавий челендж та знайти свій знак зодіаку: Овен, Телець, Близнюки, Рак, Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець, Козеріг, Водолій чи Риби - тут є всі.

Загалом для створення композицій було використано десятки тисяч хризантем.

Під Києвом відкрилася фантастична виставка квітів: як туди потрапити з сім'єюПід Києвом відкрилася фантастична виставка квітів: як туди потрапити з сім'єюПід Києвом відкрилася фантастична виставка квітів: як туди потрапити з сім'єюПід Києвом відкрилася фантастична виставка квітів: як туди потрапити з сім'єюПід Києвом відкрилася фантастична виставка квітів: як туди потрапити з сім'єюПід Києвом відкрилася фантастична виставка квітів: як туди потрапити з сім'єю

Виставка квітів у Ясногородці (фото: facebook.com/yasnopark)

У вартість квитка на виставку (ціни становлять від 250 до 370 грн залежно від дня тижня та типу) також входять зоопарк, екскурсія страусовою фермою, відпочинок просто неба на BBQ зоні та можливість взяти участь у безкоштовній дитячій анімації на вихідних.

На локації, що працює щодня з 10:00 до 19:00, також є дитячий парк розваг "Яснограй" та ресторан локальної кухні, де можна скуштувати особливе авторське вино власного виробництва та страви з локальних фермерських продуктів, де головною екзотикою є страви зі страуса.

Під Києвом відкрилася фантастична виставка квітів: як туди потрапити з сім'єюПід Києвом відкрилася фантастична виставка квітів: як туди потрапити з сім'єюПід Києвом відкрилася фантастична виставка квітів: як туди потрапити з сім'єюПід Києвом відкрилася фантастична виставка квітів: як туди потрапити з сім'єюПід Києвом відкрилася фантастична виставка квітів: як туди потрапити з сім'єюПід Києвом відкрилася фантастична виставка квітів: як туди потрапити з сім'єю

Виставка квітів у Ясногородці відкрита для всієї родини (фото: facebook.com/yasnopark)

До речі, раніше ми писали про 5 затишних локацій на ВДНГ, де можна порелаксувати і почитати.

А також розповідали, як книжкові фестивалі залучають людей до читання і коли відбудеться "Книжкова країна" у вересні.

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