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В Киеве создали "Пункт незламності" на базе автобуса: как он выглядит и чем уникален (фото, видео)

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Киев, Четверг 23 марта 2023 09:30
В Киеве создали "Пункт незламності" на базе автобуса: как он выглядит и чем уникален (фото, видео) Фото: В Киеве появился "Пункт незламності" на базе автобуса
Автор: Людмила Жукова

В Киеве представили новый "Пункт Незламності" на колесах. Он создан в автобусе "Мерседес", состоящего из двух секций. Он может прибыть очень быстро туда, где возникли трудности.

Об этом сообщили в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

Чем уникален мобильный Пункт Незламності

Он рассчитан более чем на 100 человек, снабжен автономным электропитанием (мощные гелиевые аккумуляторы), отоплением с термической защитой окон, спутниковым интернетом, водой, горячими напитками, медицинским оборудованием для первой помощи.

Этот автобус может непрерывно функционировать как Пункт Незламності более 3-х суток. Для этого его специально переоборудовали в Германии и недавно передали Киеву.

Этот автобус способен в кратчайшие сроки прибыть в место, где возникли трудности. Он снабжен теплом, интернетом, электропитанием, водой и многим другим. Это пилотный проект, который имеет право на жизнь.

Он является оптимальным решением, чтобы оперативно реагировать на возникновение определенных ситуаций и помогать киевлянам.

Как выглядит мобильный Пункт Незламності

В Киеве создали &quot;Пункт незламності&quot; на базе автобуса: как он выглядит и чем уникален (фото, видео)В Киеве создали &quot;Пункт незламності&quot; на базе автобуса: как он выглядит и чем уникален (фото, видео)В Киеве создали &quot;Пункт незламності&quot; на базе автобуса: как он выглядит и чем уникален (фото, видео)В Киеве создали &quot;Пункт незламності&quot; на базе автобуса: как он выглядит и чем уникален (фото, видео)Пункт Незламності создан на базе автобуса (фото: t.me/VA_Kyiv)

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Ранее мы показывали, как выглядят новые трамваи, которые начали курсировать по Киеву.

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Киев Пункт незламності