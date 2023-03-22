Більше не потрібні. Що зроблять із пунктами незламності в Києві після блекаутів
Взимку в Києві та по всій Україні активно облаштовували пункти незламності. Кияни не дуже активно користувалися розгорнутою мережею, а з приходом тепла вона тим більше не потрібна.
Що станеться з пунктами обігріву, розповіли в Telegram-каналі КМДА.
Чи залишаться пункти незламності в Києві
Міська влада столиці ухвалила рішення про те, щоб залишити кілька локацій із перебійним доступом до електроенергії та мережі, проте їхню кількість суттєво зменшать.
У робочому стані залишать по 2 пункти в кожному районі, а решта переведуть у режим очікування.
Варто також зазначити, що вразі масового відключення електроенергії усі 767 пунктів відновлять роботу протягом 3 годин.
Чи користувалися кияни пунктами незламності
З 24 листопада пункти незламності в Києві відвідало приблизно 36 000 осіб із 3 500 000 мешканців.
"Зараз пункти незламності попитом не користуються, зважаючи на те, що немає серйозних перебоїв з електрозабезпеченням. Коли були відключення електроенергії, кияни їх відвідували, але масовим відвідуванням я б це не назвав", - розповідав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю Укрінформу.
Не можна оминути увагою ту суму, яку було вкладено на облаштування пунктів незламності.
Для цього влада використала з резервного фонду бюджету Києва майже 50 000 000 гривень. За ці гроші придбали 574 генератори та 500 ємкостей для води.
Де знайти пункти незламності
Існує декілька способів це зробити:
Раніше ми показували, який вигляд мають нові трамваї, які почали курсувати Києвом.
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