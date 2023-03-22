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Більше не потрібні. Що зроблять із пунктами незламності в Києві після блекаутів

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Київ, Середа 22 березня 2023 11:21
Більше не потрібні. Що зроблять із пунктами незламності в Києві після блекаутів Пункти незламності в Києві переводять у режим очікування (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Взимку в Києві та по всій Україні активно облаштовували пункти незламності. Кияни не дуже активно користувалися розгорнутою мережею, а з приходом тепла вона тим більше не потрібна.

Що станеться з пунктами обігріву, розповіли в Telegram-каналі КМДА.

Чи залишаться пункти незламності в Києві

Міська влада столиці ухвалила рішення про те, щоб залишити кілька локацій із перебійним доступом до електроенергії та мережі, проте їхню кількість суттєво зменшать.

У робочому стані залишать по 2 пункти в кожному районі, а решта переведуть у режим очікування.

Варто також зазначити, що вразі масового відключення електроенергії усі 767 пунктів відновлять роботу протягом 3 годин.

Чи користувалися кияни пунктами незламності

З 24 листопада пункти незламності в Києві відвідало приблизно 36 000 осіб із 3 500 000 мешканців.

"Зараз пункти незламності попитом не користуються, зважаючи на те, що немає серйозних перебоїв з електрозабезпеченням. Коли були відключення електроенергії, кияни їх відвідували, але масовим відвідуванням я б це не назвав", - розповідав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю Укрінформу.

Не можна оминути увагою ту суму, яку було вкладено на облаштування пунктів незламності.

Для цього влада використала з резервного фонду бюджету Києва майже 50 000 000 гривень. За ці гроші придбали 574 генератори та 500 ємкостей для води.

Де знайти пункти незламності

Існує декілька способів це зробити:

Раніше ми показували, який вигляд мають нові трамваї, які почали курсувати Києвом.

Дивіться також, яку незаконну надбудову помітили на багатоповерхівці в Києві.

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КМДА Київ Пункт незламності