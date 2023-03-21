У Києві почали їздити нові трамваї: як вони виглядають (фото)

У Києві трамвайний маршрут №33 повністю відновлено. Там відремонтовано колії та курсуватимуть нові вагони "Татра-Юг".

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook .

Також він додав, що загалом оновлено 1076 метрів трамвайної колії. Замінено 1809 шпал, демонтовано 2 стрілочних переїзди. Наразі завершують роботи з благоустрою.

"Тепер маршрут курсування повністю відновлений. Нові трамваї курсуватимуть оновленими коліями, що відремонтували на ділянці між вулицями Павла Усенка і Карельським провулком", - повідомив Віталій Кличко.

За його словами, на маршрут №33 (з Троєщини на Дарницю) вийшли 8 новеньких трамваїв українського виробника "Татра-Юг".

Раніше ми повідомляли, що на вокзалі в Києві "засвітився" абсолютно новий потяг.

Також ми писали, що у Києві відновлюють роботу швидкісні трамваї на Борщагівці.

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