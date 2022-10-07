У Києві спростили порядок видачі безплатних продуктових наборів: список адрес

У Києві спростили порядок надання безплатних продуктових наборів від Гуманітарного штабу для пенсіонерів та людей з інвалідністю. Для отримання таких продуктів мешканцям столиці та переселенцям уже не потрібно збирати додаткові довідки.
Про це 7 жовтня передали у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, продуктові набори від гуманітарного штабу столиці тепер можна отримати за спрощеною процедурою.
"Розуміючи, що це одна з найвразливіших верств населення, ми прийняли управлінське рішення на рівні міста про максимальне спрощення процедури отримання допомоги", - розповів чиновник.
Тепер людям похилого віку не потрібно збирати додаткові довідки і достатньо пред'явити:
"Наразі продуктових наборів достатньо на всіх пунктах видачі столиці", - додав заступник голови КМДА.
Для отримання продуктового набору потрібно оформити заявку:
Нині у всіх столичних районах працює 30 пунктів видачі, де продуктові набори, крім киян, можуть отримати і внутрішньо переміщені особи. Ось список адрес:
Голосіївський район
Дарницький район
Деснянський район
Дніпровський район
Оболонський район
Подільський район
Святошинський район
Солом'янський район
Шевченківський район
Печерський район
вул. Цитадельна, 4/7
Нагадаємо, раніше в міністерстві з реінтеграції окупованих територій розповіли, хто зможе отримувати по 900 гривень щомісяця.
А також перед цим ми писали, хто може отримати виплати по 2200 гривень.