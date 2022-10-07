В Киеве упростили порядок выдачи бесплатных продуктовых наборов: список адресов

В Киеве упростили порядок выдачи бесплатных продуктовых наборов от Гуманитарного штаба для пенсионеров и людей с инвалидностью. Для получения таких продуктов жителям столицы и переселенцам уже не нужно собирать дополнительные справки.
Об этом 7 октября передали в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, продуктовые наборы от гуманитарного штаба столицы теперь можно получить по упрощенной процедуре.
"Понимая, что это один из самых уязвимых слоев населения, мы приняли управленческое решение на уровне города о максимальном упрощении процедуры получения помощи", - рассказал чиновник.
Теперь пожилым людям не нужно собирать дополнительные справки и достаточно предъявить:
"Сейчас продуктовых наборов достаточно на всех пунктах выдачи столицы", - добавил замглавы КГГА.
Для получения продуктового набора в Киеве нужно оформить заявку:
В настоящее время во всех столичных районах работает 30 пунктов выдачи, где продуктовые наборы кроме киевлян могут получить и внутренне перемещенные лица. Вот список адресов:
Голосеевский район
Дарницкий район
Деснянский район
Днепровский район
Оболонский район
Подольский район
Святошинский район
Соломенский район
Шевченковский район
Печерский район
Напомним, ранее в министерстве по реинтеграции оккупированных территорий рассказали, кто сможет получать по 900 гривен ежемесячно.
А также перед этим мы писали, кто может получить выплаты по 2200 гривен.