В Киеве упростили порядок выдачи бесплатных продуктовых наборов: список адресов

По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, продуктовые наборы от гуманитарного штаба столицы теперь можно получить по упрощенной процедуре.

Кто получает продуктовые наборы:

пенсионеры по возрасту,

лица, которые являются пенсионерами и достигшие 65 лет,

лица с инвалидностью,

лица, которые находятся на учете в территориальных центрах социального обслуживания.

"Понимая, что это один из самых уязвимых слоев населения, мы приняли управленческое решение на уровне города о максимальном упрощении процедуры получения помощи", - рассказал чиновник.

Что для этого нужно

Теперь пожилым людям не нужно собирать дополнительные справки и достаточно предъявить:

паспорт,

пенсионное удостоверение,

идентификационный код.

"Сейчас продуктовых наборов достаточно на всех пунктах выдачи столицы", - добавил замглавы КГГА.

Где подать заявку на получения бесплатных продуктов

Для получения продуктового набора в Киеве нужно оформить заявку:

в районных центрах предоставления административных услуг (ЦНАП),

либо в управлении социальной защиты населения (УСЗН).

Адреса пунктов выдачи:

В настоящее время во всех столичных районах работает 30 пунктов выдачи, где продуктовые наборы кроме киевлян могут получить и внутренне перемещенные лица. Вот список адресов:

Голосеевский район

ул. Ломоносова, 5, І корпус

ул. Васильковская, 27, I корпус

ул. Льва Толстого, 25/2

ул. Маричанская, 5

ул. Ломоносова, 19/11

Дарницкий район

Харьковское шоссе, 176-Г

ул. Архитектора Вербицкого, 9-И

Деснянский район

ул. Закревского, 87-Д

ул. Беретти, 18

ул. Сержа Лифаря, 8

Днепровский район

ул. Остафия Дашкевича, 7-А

Оболонский район

просп. Оболонский, 16-А

ул. Озерная, 18-А

Подольский район

ул. Ярославская, 31-Б

ул. Копыловская, 17/19

ул. Братская, 15/9

ул. И. Выговского, 10-В

ул. Галицкая, 13

ул. Мостицкая, 14

ул. Гамалеевская, 32

Святошинский район

ул. Гната Юры, 14-Б

ул. Жмеринская, 22-А

ул. Чернобыльская, 9

просп. Леся Курбаса, 18-Г

Соломенский район

ул. Преображенская, 20/6

Шевченковский район

ул. Богдана Гаврилишина, 11-А

Печерский район