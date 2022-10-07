В Киеве упростили порядок выдачи бесплатных продуктовых наборов: список адресов
В Киеве упростили порядок выдачи бесплатных продуктовых наборов от Гуманитарного штаба для пенсионеров и людей с инвалидностью. Для получения таких продуктов жителям столицы и переселенцам уже не нужно собирать дополнительные справки.
Об этом 7 октября передали в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, продуктовые наборы от гуманитарного штаба столицы теперь можно получить по упрощенной процедуре.
Кто получает продуктовые наборы:
- пенсионеры по возрасту,
- лица, которые являются пенсионерами и достигшие 65 лет,
- лица с инвалидностью,
- лица, которые находятся на учете в территориальных центрах социального обслуживания.
"Понимая, что это один из самых уязвимых слоев населения, мы приняли управленческое решение на уровне города о максимальном упрощении процедуры получения помощи", - рассказал чиновник.
Что для этого нужно
Теперь пожилым людям не нужно собирать дополнительные справки и достаточно предъявить:
- паспорт,
- пенсионное удостоверение,
- идентификационный код.
"Сейчас продуктовых наборов достаточно на всех пунктах выдачи столицы", - добавил замглавы КГГА.
Где подать заявку на получения бесплатных продуктов
Для получения продуктового набора в Киеве нужно оформить заявку:
- в районных центрах предоставления административных услуг (ЦНАП),
- либо в управлении социальной защиты населения (УСЗН).
Адреса пунктов выдачи:
В настоящее время во всех столичных районах работает 30 пунктов выдачи, где продуктовые наборы кроме киевлян могут получить и внутренне перемещенные лица. Вот список адресов:
Голосеевский район
- ул. Ломоносова, 5, І корпус
- ул. Васильковская, 27, I корпус
- ул. Льва Толстого, 25/2
- ул. Маричанская, 5
- ул. Ломоносова, 19/11
Дарницкий район
- Харьковское шоссе, 176-Г
- ул. Архитектора Вербицкого, 9-И
Деснянский район
- ул. Закревского, 87-Д
- ул. Беретти, 18
- ул. Сержа Лифаря, 8
Днепровский район
- ул. Остафия Дашкевича, 7-А
Оболонский район
- просп. Оболонский, 16-А
- ул. Озерная, 18-А
Подольский район
- ул. Ярославская, 31-Б
- ул. Копыловская, 17/19
- ул. Братская, 15/9
- ул. И. Выговского, 10-В
- ул. Галицкая, 13
- ул. Мостицкая, 14
- ул. Гамалеевская, 32
Святошинский район
- ул. Гната Юры, 14-Б
- ул. Жмеринская, 22-А
- ул. Чернобыльская, 9
- просп. Леся Курбаса, 18-Г
Соломенский район
- ул. Преображенская, 20/6
Шевченковский район
- ул. Богдана Гаврилишина, 11-А
Печерский район
- ул. Дружбы Народов, 21
- ул. Дружбы Народов, 32-А
- ул. Рогнединская, 4-Б
- Печерский район
- ул. Цитадельная, 4/7
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