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В Киеве упростили порядок выдачи бесплатных продуктовых наборов: список адресов

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Киев, Пятница 07 октября 2022 19:59
В Киеве упростили порядок выдачи бесплатных продуктовых наборов: список адресов Фото: бесплатные продуктовые наборы от гуманитарного штаба Киева (kyivcity.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве упростили порядок выдачи бесплатных продуктовых наборов от Гуманитарного штаба для пенсионеров и людей с инвалидностью. Для получения таких продуктов жителям столицы и переселенцам уже не нужно собирать дополнительные справки.

Об этом 7 октября передали в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, продуктовые наборы от гуманитарного штаба столицы теперь можно получить по упрощенной процедуре.

Кто получает продуктовые наборы:

  • пенсионеры по возрасту,
  • лица, которые являются пенсионерами и достигшие 65 лет,
  • лица с инвалидностью,
  • лица, которые находятся на учете в территориальных центрах социального обслуживания.

"Понимая, что это один из самых уязвимых слоев населения, мы приняли управленческое решение на уровне города о максимальном упрощении процедуры получения помощи", - рассказал чиновник.

Что для этого нужно

Теперь пожилым людям не нужно собирать дополнительные справки и достаточно предъявить:

  • паспорт,
  • пенсионное удостоверение,
  • идентификационный код.

"Сейчас продуктовых наборов достаточно на всех пунктах выдачи столицы", - добавил замглавы КГГА.

Где подать заявку на получения бесплатных продуктов

Для получения продуктового набора в Киеве нужно оформить заявку:

  • в районных центрах предоставления административных услуг (ЦНАП),
  • либо в управлении социальной защиты населения (УСЗН).

Адреса пунктов выдачи:

В настоящее время во всех столичных районах работает 30 пунктов выдачи, где продуктовые наборы кроме киевлян могут получить и внутренне перемещенные лица. Вот список адресов:

Голосеевский район

  • ул. Ломоносова, 5, І корпус
  • ул. Васильковская, 27, I корпус
  • ул. Льва Толстого, 25/2
  • ул. Маричанская, 5
  • ул. Ломоносова, 19/11

Дарницкий район

  • Харьковское шоссе, 176-Г
  • ул. Архитектора Вербицкого, 9-И

Деснянский район

  • ул. Закревского, 87-Д
  • ул. Беретти, 18
  • ул. Сержа Лифаря, 8

Днепровский район

  • ул. Остафия Дашкевича, 7-А

Оболонский район

  • просп. Оболонский, 16-А
  • ул. Озерная, 18-А

Подольский район

  • ул. Ярославская, 31-Б
  • ул. Копыловская, 17/19
  • ул. Братская, 15/9
  • ул. И. Выговского, 10-В
  • ул. Галицкая, 13
  • ул. Мостицкая, 14
  • ул. Гамалеевская, 32

Святошинский район

  • ул. Гната Юры, 14-Б
  • ул. Жмеринская, 22-А
  • ул. Чернобыльская, 9
  • просп. Леся Курбаса, 18-Г

Соломенский район

  • ул. Преображенская, 20/6

Шевченковский район

  • ул. Богдана Гаврилишина, 11-А

Печерский район

  • ул. Дружбы Народов, 21
  • ул. Дружбы Народов, 32-А
  • ул. Рогнединская, 4-Б
  • Печерский район
  • ул. Цитадельная, 4/7

Напомним, ранее в министерстве по реинтеграции оккупированных территорий рассказали, кто сможет получать по 900 гривен ежемесячно.

А также перед этим мы писали, кто может получить выплаты по 2200 гривен.

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