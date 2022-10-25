У Києві школярі під час повітряної тривоги співали пісню "Стефанія": миле відео

На відео видно, що школярів із задоволенням підтримували вчителі. Вони також підспівувати та навіть підтанцьовували.

"Одна зі шкіл Києва під час тривоги", - йдеться в повідомленні.

У Києві школярі в укритті співали пісню (скрін)

На ролику можна побачити, що діти різного віку перебувають під час повітряної тривоги в укритті. Щоб розважити школярів, учителі увімкнули їм пісню українського гурту Kalush Orchestra - "Стефанія".

Хлопці та дівчата із задоволенням співали пісню та навіть танцювали.