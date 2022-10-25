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У Києві школярі під час повітряної тривоги співали пісню "Стефанія": миле відео

Школярі в укритті співають пісню "Стефанія" (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В одній зі шкіл Києва маленькі діти під час повітряної тривоги в укритті співали пісню українського гурту Kalush Orchestra - "Стефанія". Також малюки танцювали під всесвітньо відомий хіт.

Відео з'явилось у Telegram-каналі громадського діяча Андрія Смолія.

На відео видно, що школярів із задоволенням підтримували вчителі. Вони також підспівувати та навіть підтанцьовували.

"Одна зі шкіл Києва під час тривоги", - йдеться в повідомленні.

У Києві школярі в укритті співали пісню (скрін)

На ролику можна побачити, що діти різного віку перебувають під час повітряної тривоги в укритті. Щоб розважити школярів, учителі увімкнули їм пісню українського гурту Kalush Orchestra - "Стефанія".

Хлопці та дівчата із задоволенням співали пісню та навіть танцювали.

Раніше ми повідомляли, що діти співали гімн у шкільних укриттях, поки Росія обстрілювала Київ.

Також ми писали, що трирічний Лео з Ірпеня та його батько переспівали українську версію хіта "Воїни світла".

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Київшкола