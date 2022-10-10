Діти співають гімн у шкільних укриттях, поки Росія обстрілює Київ: ці відео доведуть до сліз
Вибухи в Києві 10 жовтня сколихнули столицю. Росія завдала кількох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міста. На жаль, не обійшлося без жертв...
У той же час, діти в шкільних укриттях співають гімн України, а відео цих перформансів не можливо дивитися без сліз - сліз гордості за наше молоде покоління.
Діти співають гімн України в шкільних укриттях
Одне таке відео, на якому діти разом з вчителями співають державний гімн, опублікували педагоги школи №321.
"Поки ворог запускає ракети по всій Україні, наші здобувачі освіти вірять в ЗСУ та перемогу, співаючи гімн країни в укритті. Слава Україні!" - йдеться у підписі до відео.
В бомбосховищах інших шкіл маленькі українці з педагогами теж співають гімн, поки Росія влаштовує масштабний ракетний терор...
"Діти співають гімн сидячи в укриттях. Цю країну не скорити. Жодною кількістю ракет", - відзначив один з юзерів.
І з ним не можна не погодитися.
Додамо, що обстрілів зазнали майже всі великі міста країни, наразі Україна - під масовими ракетними ударами.
В той же час у Києві через обстріл зупинили роботу метро.