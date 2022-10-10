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Діти співають гімн у шкільних укриттях, поки Росія обстрілює Київ: ці відео доведуть до сліз

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Україна, Понеділок 10 жовтня 2022 11:00
Діти співають гімн у шкільних укриттях, поки Росія обстрілює Київ: ці відео доведуть до сліз Діти співають гімн України, поки РФ обстрілює Київ (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Вибухи в Києві 10 жовтня сколихнули столицю. Росія завдала кількох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міста. На жаль, не обійшлося без жертв...

У той же час, діти в шкільних укриттях співають гімн України, а відео цих перформансів не можливо дивитися без сліз - сліз гордості за наше молоде покоління.

Діти співають гімн України в шкільних укриттях

Одне таке відео, на якому діти разом з вчителями співають державний гімн, опублікували педагоги школи №321.

"Поки ворог запускає ракети по всій Україні, наші здобувачі освіти вірять в ЗСУ та перемогу, співаючи гімн країни в укритті. Слава Україні!" - йдеться у підписі до відео.

В бомбосховищах інших шкіл маленькі українці з педагогами теж співають гімн, поки Росія влаштовує масштабний ракетний терор...

"Діти співають гімн сидячи в укриттях. Цю країну не скорити. Жодною кількістю ракет", - відзначив один з юзерів.

І з ним не можна не погодитися.

Додамо, що обстрілів зазнали майже всі великі міста країни, наразі Україна - під масовими ракетними ударами.

В той же час у Києві через обстріл зупинили роботу метро.

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