В Киеве школьники во время воздушной тревоги пели песню "Стефания": милое видео

В одной из школ Киева маленькие дети во время воздушной тревоги в укрытии пели песню украинской группы Kalush Orchestra - "Стефания". Также малыши танцевали под всемирно известный хит.
Видео появилось в Telegram-канале общественного деятеля Андрея Смолия.
На видео видно, что школьников с удовольствием поддерживали учителя. Они также подпевали и даже подтанцовывали.
"Одна из школ Киева во время тревоги", - говорится в сообщении.
В Киеве школьники в укрытии пели песню (скрин)
На ролике можно увидеть, что дети всех возрастов находятся во время воздушной тревоги в укрытии. Чтобы развлечь школьников, учителя включили им песню украинской группы Kalush Orchestra - "Стефания".
Ребята с удовольствием пели песню и даже танцевали.
Ранее мы сообщали, что дети пели гимн в школьных укрытиях, пока Россия обстреливала Киев.
Также мы писали, что трехлетний Лео из Ирпеня и его отец перепели украинскую версию хита "Воины света".