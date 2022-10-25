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В Киеве школьники во время воздушной тревоги пели песню "Стефания": милое видео

Школьники в укрытии поют песню "Стефания" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В одной из школ Киева маленькие дети во время воздушной тревоги в укрытии пели песню украинской группы Kalush Orchestra - "Стефания". Также малыши танцевали под всемирно известный хит.

Видео появилось в Telegram-канале общественного деятеля Андрея Смолия.

На видео видно, что школьников с удовольствием поддерживали учителя. Они также подпевали и даже подтанцовывали.

"Одна из школ Киева во время тревоги", - говорится в сообщении.

В Киеве школьники в укрытии пели песню (скрин)

На ролике можно увидеть, что дети всех возрастов находятся во время воздушной тревоги в укрытии. Чтобы развлечь школьников, учителя включили им песню украинской группы Kalush Orchestra - "Стефания".

Ребята с удовольствием пели песню и даже танцевали.

Ранее мы сообщали, что дети пели гимн в школьных укрытиях, пока Россия обстреливала Киев.

Также мы писали, что трехлетний Лео из Ирпеня и его отец перепели украинскую версию хита "Воины света".

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Киевшкола