Дивіться, як виглядав центр Києва у 60-х роках. Унікальні ретро-фото
Центр Києва понад 60 років тому виглядав зовсім інакше. Ні для кого не є секретом, що за часів СРСР місто прикрашали портрети членів партії.
Як саме виглядало серце Києва, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікації у Facebook "Старі фото Києва".
Як виглядав Київ у 60-х роках
Так, наприклад, у мережі показали знімки головної вулиці столиці - Хрещатика. Звичайно, фото чорно-білі.
Як виглядав Хрещатик у 60-х роках (фото: Старі фото Києва/Facebook)
Також опубліковано кадри і Європейської площі з готелем Дніпро, який існує й досі.
До речі, тоді там ходили трамваї і сама вулиця називалася "Площа Ленінського комсомолу" і лише у 1996 році вона отримала назву "Європейська".
Так виглядала Європейська площа у 60-х роках (фото: Старі фото Києва/Facebook)
Дивіться, як раніше мав вигляд історичний центр Харкова на ретро-фото.
Раніше ми ділилися рідкісними фото Києва, зробленими 100 років тому.