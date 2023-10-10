Дивіться, як виглядав центр Києва у 60-х роках. Унікальні ретро-фото

Як раніше виглядав Київ (ілюстративне фото РБК-Україна)

Центр Києва понад 60 років тому виглядав зовсім інакше. Ні для кого не є секретом, що за часів СРСР місто прикрашали портрети членів партії.

Як саме виглядало серце Києва, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікації у Facebook "Старі фото Києва".