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В Києві розцвіло море тюльпанів: фото неймовірної краси

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Київ, Субота 29 квітня 2023 14:06
В Києві розцвіло море тюльпанів: фото неймовірної краси У Києві відкрили виставку тюльпанів (прес-служба)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві, 28 квітня у столичному парку "Співоче" відкрилась виставка квітів. Там розквітло понад 500 тисяч тюльпанів різних сортів та видів, а також інші квіти.

Про це повідомили організатори виставки.

Які квіти можна побачити

На виставці представлені різноманітні види тюльпанів, нарциси, іриси, крокуси, мускарі та інші багаторічники.

Більша частина рослин була висаджена ще взимку, а над створенням квіткових композицій працювали українські дизайнери та агрономи.

За словами організаторів, виставка тюльпанів проводиться вже 13-ий рік поспіль. Зокрема, навіть у складні часи вони прагнуть створювати позитивні емоції для відвідувачів.

Скільки цвітуть тюльпани

Цвітіння тюльпанів зазвичай триває до двох-трьох тижнів.

Важливо, що вхід на виставку для представників ЗСУ, пенсіонерів та інвалідів I-II категорії безкоштовний. Частина коштів від продажу квитків піде на потреби ЗСУ.

В Києві розцвіло море тюльпанів: фото неймовірної красиВ Києві розцвіло море тюльпанів: фото неймовірної красиВ Києві розцвіло море тюльпанів: фото неймовірної красиВ Києві розцвіло море тюльпанів: фото неймовірної красиВ Києві розцвіло море тюльпанів: фото неймовірної красиУ Києві відкрили виставку тюльпанів (прес-служба)

Раніше ми повідомляли, що зробити, щоб тюльпани були свіжими якомога довше.

Також ми писали, як вдома в вазі легко виростити тюльпани.

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