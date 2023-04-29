В Киеве расцвело море тюльпанов: фото невероятной красоты
В Киеве, 28 апреля в столичном парке "Співоче" открылась выставка цветов. Там расцвело более 500 тысяч тюльпанов разных сортов и видов, а также другие цветы.
Об этом сообщили организаторы выставки.
Какие цветы можно увидеть
На выставке представлены различные виды тюльпанов, нарциссы, ирисы, крокусы, мускари и другие многолетники.
Большая часть растений была высажена еще зимой, а над созданием цветочных композиций работали украинские дизайнеры и агрономы.
По словам организаторов, выставка тюльпанов проводится уже 13-й год. В частности, даже в сложное время они стремятся создавать положительные эмоции для посетителей.
Сколько цветут тюльпаны
Цветение тюльпанов обычно длится до двух-трех недель.
Важно, что вход на выставку для представителей ВСУ, пенсионеров и инвалидов I-II категории бесплатный. Часть средств от продажи билетов пойдет на нужды ВСУ.
В Киеве открыли выставку тюльпанов (пресс-служба)
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