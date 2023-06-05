В Киеве ремонтники сорвали дорогую облицовку в переходе, чтобы положить дешевую плитку: разгорается скандал

В Киеве в подземном переходе возле станции метро "Университет" сбивают дорогую облицовку натуральным травертином, чтобы вместо него выложить обычную гранитную плитку. Такой ремонт перехода вместе с улицей столице обойдется в 12 млн. грн. В сети уже разгорается скандал по поводу целесообразности таких работ.

Об этом сообщила депутат Киевского городского совета Ксения Семенова в Facebook .

Что известно о ремонтных работах

"Переход на Университете выложен натуральным травертином. Квадратный метр нового стоит от 2 тыс., старого - несколько десятков тысяч. Его сбивают и кладут стремную серую гранитную плитку, широкого потребления. Вместо теплого традиционного для Киева травертина - могильный гранит,"- пишет Ксения.

Также депутат добавляет, что этот ремонт вместе с улицей стоит 12 млн. грн. Это где-то 10 ремонтов укрытий в подвалах.

"В вашем укрытии мокро и воняет, потому что "нет денег". Ни дня без какой-то х*рни от Департамента транспорта. Можно просто хотя бы перестать портить город?" - заявляет Семенова.

Ремонтные работы в переходе вблизи станции метро "Университет" (фото: facebook.com/shelevytska)

Реакция киевлян на дорогостоящий ремонт подземного перехода

Пост Семеновой вызвал бурное обсуждение в соцсети о целесообразности такого ремонта и вообще о политике городского самоуправления.

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