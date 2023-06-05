В Киеве ремонтники сорвали дорогую облицовку в переходе, чтобы положить дешевую плитку: разгорается скандал
В Киеве в подземном переходе возле станции метро "Университет" сбивают дорогую облицовку натуральным травертином, чтобы вместо него выложить обычную гранитную плитку. Такой ремонт перехода вместе с улицей столице обойдется в 12 млн. грн. В сети уже разгорается скандал по поводу целесообразности таких работ.
Об этом сообщила депутат Киевского городского совета Ксения Семенова в Facebook.
Что известно о ремонтных работах
"Переход на Университете выложен натуральным травертином. Квадратный метр нового стоит от 2 тыс., старого - несколько десятков тысяч. Его сбивают и кладут стремную серую гранитную плитку, широкого потребления. Вместо теплого традиционного для Киева травертина - могильный гранит,"- пишет Ксения.
Также депутат добавляет, что этот ремонт вместе с улицей стоит 12 млн. грн. Это где-то 10 ремонтов укрытий в подвалах.
"В вашем укрытии мокро и воняет, потому что "нет денег". Ни дня без какой-то х*рни от Департамента транспорта. Можно просто хотя бы перестать портить город?" - заявляет Семенова.
Ремонтные работы в переходе вблизи станции метро "Университет" (фото: facebook.com/shelevytska)
Реакция киевлян на дорогостоящий ремонт подземного перехода
Пост Семеновой вызвал бурное обсуждение в соцсети о целесообразности такого ремонта и вообще о политике городского самоуправления.
Что пишут в комментариях:
- Что не так с переходом было, что камень нужно было сбивать?
- А в Печерском районе на проспекте Дружбы народов еще более "креативно" подошли к этому вопросу. Вместо того чтобы отреставрировать ценный камень, взяли и украсили веселой ярко-голубой краской гранит снаружи и розовый туф изнутри. Ну что, "красиво" же?
- Специалисты Дептранса просто не имеют нужной квалификации, как и руководство, больше думающее об откате из тендеров, чем о каких-то там современных нормах градостроительства. Команду мэра это, по всей видимости, вполне устраивает. Тем более, что они никогда в этот переход не спустятся.
- Травертин спокойно шлифуется и моется. Не так ли? Это просто какой-то кринжевой необъяснимый дебилизм. "Распилом" это не объяснить, ведь "умелый" чиновник/проектант на реставрации сможет "сделать" гораздо больше, чем на укладке новой плитки.
- Я не понимаю, что еще должно произойти, чтобы у каждого в голове все изменилось и появилась ответственность за свои действия и человечность. Я думала, что война ну уж точно изменит сознание и каждый на своем месте перестанет лгать, воровать и давать взятки. А нет... ошиблась. Гнать на власть легче, для некоторых, чем изменить себя. Отвратительно.
- Скорее всего заказчики ремонта вообще не знали, что это такое травертин, а подойти, посмотреть и потрогать не могут, потому что по городу перемещаются на авто.
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