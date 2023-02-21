В Києві проведуть Масницю з традиційними українськими обрядами: коли і як проходитиме свято

Як буде відбуватися Масниця у Києві

Цьогоріч організатори відмовилися від проведення традиційних концертів. Натомість захід, на який можна буде потрапити з 10:00 до 21:00, повністю розкриватиме тему українських традицій: народних ритуалів, вбрання і страв.

Як відомо, активно святкувати Масницю наші предки почали в часи Київської Русі. У тиждень перед Великим постом наші предки готували вареники із сиром та сметаною, пироги із сиром і налисники. Усе - у величезній кількості та добряче заправлене вершковим маслом. Звідси, власне, і назва - Масниця.

Тож саме вареники головуватимуть на фуд-корті Масниці: будуть як класичні солоні (з картоплею, капустою, м’ясом, картоплею та грибами, бринзою), так і солодкі (із сиром та вишнями). Окрім вареників тут можна буде скуштувати м’ясні й овочеві страви на грилі та інші смаколики.

Ще одним обов’язковим елементом Масниці є обряд Колодія. Оскільки це свято символізувало початок нового циклу залицянь і пошуку пари, він передбачав участь неодружених хлопців. Так, до ніг молодикам, які досі не визначилися з обраницею, прив’язували дерев’яну колоду на знак засудження за довгі вагання. Колодка використовувалася незвичайна: її заздалегідь заплітали стрічками та квітами, це називали "колодкуванням".

Описані процеси прийнято було виконувати заміжнім жінкам, а от незаміжні дівчата прив’язували парубкам колодку до лівої руки - саме таке дійство буде відтворено на ВДНГ. Тож гості зможуть на власні очі побачити, як відбувався Колодій, і навіть за бажанням узяти в ньому участь.

Ще здійснити невеличку подорож у минуле можна буде, зробивши фото в традиційному головному уборі на центральній площі Експоцентру. Там же будуть проводити майстер-клас із хусткування, на якому всі охочі зможуть спробувати вив’язувати хустку різноманітними давніми способами: "на марушку", "з китицями", "з вушками" тощо.

Фінальним акордом Масниці 26 лютого стане шоу від Київського вогняного театру і спалення солом’яного опудала - уособлення злих сил зими.