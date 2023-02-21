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В Киеве проведут Масленицу с традиционными украинскими обрядами: когда и как будет проходить праздник

В Киеве будут праздновать Масленицу (фото: ВДНГ)
Автор: Styler

25 и 26 февраля в Киеве на ВДНГ устроят Масленицу. В течение двух дней гости смогут погрузиться в традиционное празднование.

Как будет происходить празднование последнего праздника зимы - читайте в нашем материале ниже.

Как будет происходить Масленица в Киеве

В этом году организаторы отказались от проведения традиционных концертов. Мероприятие, на которое можно будет попасть с 10:00 до 21:00, будет полностью раскрывать тему украинских традиций: народных ритуалов, нарядов и блюд.

Как известно, активно праздновать Масленицу наши предки начали во времена Киевской Руси. В неделю перед Великим постом наши предки готовили вареники с творогом и сметаной, пироги с творогом и блинчики. Все - в огромном количестве и хорошо заправленное сливочным маслом. Отсюда, собственно, и название - Масленица.

Именно вареники будут председательствовать на фуд-корте Масленицы: будут как классические соленые (с картофелем, капустой, мясом, картофелем и грибами, брынзой), так и сладкие (с сыром и вишнями). Кроме вареников, здесь можно будет отведать мясные и овощные блюда на гриле и другие вкусности.

Еще одним обязательным элементом Масленицы является обряд Колодия. Поскольку этот праздник символизировал начало нового цикла ухаживаний и поиска пары, он предусматривал участие холостяков. Так, к ногам до сих пор не определившиеся с избранницей молодым людям привязывали деревянное бревно в знак осуждения за долгие колебания. Колодка использовалась необычная: ее заранее заплетали лентами и цветами, это называли "колодкой".

Описанные процессы принято было выполнять замужним женщинам, а вот незамужние девушки привязывали парням колодку к левой руке - именно такое действо будет воспроизведено на ВДНГ. Поэтому гости смогут воочию увидеть, как проходил Колодий, и даже по желанию принять в нем участие.

Еще совершить небольшое путешествие в прошлое можно будет, сделав фото в традиционном головном уборе на центральной площади Экспоцентра. Там же будут проводить мастер-класс по платку, на котором все желающие смогут попытаться вывязывать платок разнообразными давними способами: "на марушку", "с кистями", "с ушками" и т. д.

Финальным аккордом Масленицы 26 февраля станет шоу от Киевского огненного театра и сожжение соломенного чучела - олицетворение злых сил зимы.

Ранее религиовед рассказал, что наши предки отмечали в конце зимы вместо Масленицы.

Читайте также, что нельзя делать во время Масленицы, чтобы не навлечь беду.

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