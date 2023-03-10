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Україна прощається з Да Вінчі: щемливі фото і відео

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Київ, П'ятниця 10 березня 2023 13:51
Україна прощається з Да Вінчі: щемливі фото і відео Похорон Дмитра Коцубайла (фото: колаж РБК-України)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві сьогодні, 10 березня, в Михайлівському соборі прощаються з Героєм України Дмитром Коцюбайлом на позивний "Да Вінчі". Загинув воїн, перший доброволець, якому надано звання Герой України прижиттєво, 7 березня.

Як проходить церемонія прощання - читайте нижче.

Церемонія прощання

Напередодні з 27-річним Героєм України попрощалися у рідному селі Бовшів Івано-Франківської області. Сьогодні Дмитра Коцюбайла поховають у Києві.

О 12:00 розпочалася панахида за упокій Героя України у Михайлівському Золотоверхому соборі. Після цього траурна процесія вирушить на Майдан Незалежності. Віддати шану Герою України та провести його в останню путь прийшли сотні людей.

Зокрема віддати останню шану Герою прийшов і президент Володимир Зеленський, а також прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, яка сьогодні приїхала до Києва з офіційним візитом.

Після завершення панахиди, траурна колона вирушила на Майдан Незалежності.

Україна прощається з Да Вінчі: щемливі фото і відеоУкраїна прощається з Да Вінчі: щемливі фото і відеоУкраїна прощається з Да Вінчі: щемливі фото і відеоУкраїна прощається з Да Вінчі: щемливі фото і відеоУкраїна прощається з Да Вінчі: щемливі фото і відеоУкраїна прощається з Да Вінчі: щемливі фото і відео

У Києві прощаються з легендарним Героєм України "Да Вінчі" (president.gov.ua)

На Майдані Незалежності труну з тілом Дмитра тисячі людей зустріли навколішках.

Також на прощання прибули міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, керівник ГУР МО України Кирило Буданов, мер Києва Віталій Кличко.

Україна прощається з Да Вінчі: щемливі фото і відео

Україна прощається з Да Вінчі: щемливі фото і відеоУкраїна прощається з Да Вінчі: щемливі фото і відеоУкраїна прощається з Да Вінчі: щемливі фото і відео

Як загинув легендарний воїн

Під час одного з боїв Дмитру в шию потрапив уламок російського снаряда. Поранення виявилося смертельним.

Народився Дмитро 1 листопада 1995 року в Івано-Франківській області.

З юності йому подобалося займатися творчістю і навіть кував по металі. Проводив розкопки у місцях боїв Другої Світової війни. Багато часу присвячував спорту - легка атлетика, футбол і байдарки.

Раніше ми повідомляли, що українці не можуть втримати сльози через загибель "Да Вінчі".

Також ми писали, яким "Да Вінчі" запам'ятається всім українцям.

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