Украина прощается с Да Винчи: щемящие фото и видео

В Киеве сегодня, 10 марта, в Михайловском соборе прощаются с Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом на позывной "Да Винчи". Погиб воин, первый доброволец, которому присвоено звание Герой Украины прижизненно, 7 марта.

Как проходит церемония прощания - читайте ниже .

Церемония прощания

Накануне с 27-летним Героем Украины простились в родном селе Бовшев Ивано-Франковской области. Сегодня Дмитрия Коцюбайло похоронят в Киеве.

В 12:00 началась панихида за упокой Героя Украины в Михайловском Златоверхом соборе. После этого траурная процессия отправится на Майдан Независимости. Воздать уважение Герою Украины и провести его в последний путь пришли сотни людей.

В частности, отдать последнее уважение Герою пришел и президент Владимир Зеленский, а также премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая сегодня приехала в Киев с официальным визитом.

После завершения панихиды траурная колонна отправилась на Майдан Независимости.

В Киеве прощаются с легендарным Героем Украины "Да Винчи" (president.gov.ua)

На Майдане Независимости гроб с телом Дмитрия тысячи людей встретили на коленях.

Также на прощание прибыли Министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов, мэр Киева Виталий Кличко.

Україна на Майдані проводжає в останню путь Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі".



Сум і біль. Слава Героям! Слава Нації! pic.twitter.com/F1zEKA5TBl — Олександр Аронець (@aronets) March 10, 2023

Прощання з Да Вінчі pic.twitter.com/Oym175j5ga — Serhii Sternenko (@sternenko) March 10, 2023

Как погиб легендарный воин

Во время одного из боев Дмитрию в шею попал обломок российского снаряда. Ранение оказалось смертельным.

Родился Дмитрий 1 ноября 1995 года в Ивано-Франковской области.

С юности ему нравилось заниматься творчеством и даже ковал по металлу. Проводил раскопки в местах боев Второй Мировой войны. Много времени посвящал спорту - легкая атлетика, футбол и байдарки.