У Києві пранкер грубо нахамив захиснику України: ось чим це закінчилося (відео)

Що саме сталося

На відео, розміщеному в мережі, видно, як блогер з ніком Si Surik (Сурік), блогер з мільйонною аудиторією в Tik-Tok та більш ніж сотнею тисяч підписників у Instagram та Facebook у центрі столиці записував для себе черговий контент.

Медійник стояв біля дівчини, і раптом зупинив чоловіка, що проходить повз нього, вдаючи, нібито вони знайомі, і щось від нього почав добиватися.

Блогер Сурік на Хрещатику чіплявся до військового (фото: скріншот з відео)

Який саме був запланований сюжет для цього пранка, зараз сказати складно - адже, очевидно, все пішло не так, як очікував блогер. Між чоловіками відбувся такий діалог:

- Ось, дивись, Валеро! Валеро, брате, здорово! Ми з тобою вчора бухали...

- Який я тобі Валера!?

- А хто ти? Хто ти?

- ...Я ЗСУшник...

- ...Я говорю, виручи мене, ми з тобою вчора бухали, я тут з дівчиною...

- Яке ми з тобою бухали, дядька?!

- Ну не бухали, просто пили чай...

- Яке я з тобою пив чай? Що ти бикуєш?

- А що таке!?

– Зараз поїдеш на війну. Який я тобі Валера? Я воював.

- Серйозно? І що?.. Ти не міг мене врятувати перед дівчиною?

- На**й ти мені? На**й мені з тобою базарити?

- Ходімо за ріг, побазаримо...

- Про що мені з тобою базарити?

- А на**у такий буйний? Чого такий галасливий? Ти розумієш, що тут відеоспостереження..."

Між військовим і пранкером сталася суперечка (фото: скріншот з відео)

Чоловік, не бажаючи продовжувати подібне спілкування з незнайомцем, просто пішов геть. Блогер йому в спину кинув кілька нецензурних фраз: "Давай, іди на**й звідси!"

Попереджаємо: на відео присутня нецензурна лексика та кадри насильства:

"Карма" за хамство

З пранкером Суріком після цього зустрілися інші громадяни, які, ймовірно, вирішили подати урок із "фізичними зауваженнями", що так спілкуватися з українськими захисниками не можна.

Так, у соцмережах було опубліковано відео, як блогера, що плаче, змушували вибачитися на камеру, попутно штовхаючи. Ці ж кадри Si Surik виклав у своєму Instagram у stories.

Також блогер записав низку відеозвернень, у яких озвучував крайнє обурення таким поворотом подій.

Блогер Сурік розповів, як його побили за пранк (фото: скріншот з відео)

Про що розповідав горе-пранкер

Зокрема, пранкер розповідав, як він "піднімає економіку України", що його побили "вісім чоловік на одного" і взагалі обіцяли не викладати кадри в інтернет, а тепер "зганьбили на всю Україну", та ще "поставили на лічильник на пікап" для бійців на фронті

Сурік визнавав, що його пранк справді міг бути максимально поганим. Разом з тим не зупинявся на причинно-наслідковому зв'язку, й акцентував на нібито прояві ксенофобії.

Горе-пранкер скаржився на напад (фото: скріншот з відео)

В цьому контексті блогер зазначав, що "його брати" воюють на фронті, не уточнюючи при цьому, як це пов'язано з його особистим пранком у центрі Києва з образами на адресу військового.

Медійник пізніше додав, що отримав багато повідомлень зі словами підтримки, висловив сумнів, що чоловік, до якого він чіплявся в столиці - справді воював за Україну, пообіцяв розібратися і пообіцяв розплату...

Чим усе закінчилося

Однак ще через деякий час записав нове відео, на якому просив вибачення перед усіма військовими ЗСУ за свій вчинок, який назвав "огидним", особливо перепрошував у того самого бійця, а також заявив, що відкриває збір на купівлю пікапа для українських захисників.

Відео: блогер Сурік розкаявся за образу бійця і свій скандальний пранк