Скандал у Буковелі: ким виявився "мужик в халаті" і що його дружина-блогерка говорить про військового

На карпатському курорті в Буковелі на військового медика , який перебуває на реабілітації, напав з образами чоловік. Наразі стало відомо, хто він, завдяки істеричним висловлюванням його дружини на відео.

Що говорить про ситуацію дружина "мужика у халаті"

Зазначимо, що 3 квітня дружина "мужика в халаті" Юлія весь день записувала сторіс у Instagram, де розповідала про ситуацію. Вона справді не розуміє, чому інцидент набув такого розголосу, адже "вона живе у вільній країні, а військовий провокував її чоловіка".

Вона продовжує наполягати на тому, що у неадекваті військовий, а не її чоловік. Нібито медик постійно провокував їхню родину, а її коханий відреагував.

Також вона повідомила, що вже дала хід справі з поліцією, тобто написала заяву правоохоронцям.

Юлія наполягає на своїй позиції, що конфлікт почався з "мовного питання". Також вона постійно повторює, що "військовий спеціально зробив хайп".

Скріншот із Instagram Юлії Фатули

Ким виявився "мужик у халаті", який образив військового

"Мужик у халаті", як його вже прозвали в мережі, виявився чоловіком популярного в Instagram психолога, коуча та жіночого тренера Юлії Фатули.

Самого чоловіка звати Олександр Фатула. Він родом із Черкас. Також стало відомо, що родина живе на два міста – Київ та Черкаси. Фатула має бізнес, але він, як виявляється, не без гріха.

Як пише видання 1800.com, людина з таким ПІБ судима за бутлегерство і двічі притягалася до відповідальності за нетверезе водіння. За інформацією з реєстру судових рішень, Фатулу засуджено у кримінальній справі, згідно з матеріалами якого він у складі групи осіб розповсюджував у Черкасах незаконно виготовлені алкогольні напої.

Вироком Сосновського райсуду від 2019 року його визнано винним (незаконне виготовлення, зберігання, збут чи транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та оштрафовано на 20 тисяч гривень.

Його дружина також називає себе "провідницею між духовним та матеріальним". Пара виховує двох синів.

Скриншот зі сторінки в Instagram Юлії Фатули

На її сторінці в Instagram стандартний арсенал усіх так званих "тюнінгованих" красунь. Зважаючи на все, чоловік на дружину грошей не шкодує. Вона постійно публікує фотографії із дорогих барів, курортів.

На знімках вона їсть, п'є та позує.

Любителька дорогого життя – Юлія Фатула (фото: instagram.com/_juliia_kr_)

Судячи з облікового запису в Instagram, пара одружилася у вересні 2020 року. Наразі виховують двох синів, називаючи молодшого "Сан Саничем".

Пара одружилася у вересні 2020 року (фото: instagram.com/_juliia_kr_)

До речі, сама Юлія відкрито не висловлювалася на тему російської агресії у своїх соціальних мережах. Перший пост після повномасштабного вторгнення вона опублікувала 11 березня.

"Мій 16 день найжахливішого стану в житті", - написала вона, опублікувавши фото з авто.

Жінка не надто багато говорить про війну (фото: instagram.com/_juliia_kr_)

Проте 23 лютого 2022 року вона опублікувала дружнє фото зі своєю подругою – учасницею конкурсів краси, росіянкою Поліною Варенцевою.

Юлія та Поліна (фото: instagram.com/_juliia_kr_)

Реакція українців на інцидент

Зазначимо, що після скандалу українці почали писати під фото Юлії в Instagram гнівні коментарі. Усі дотримуються однієї думки - таку неповагу до військових не можна пробачити. Така поведінка - неприпустима.

Записуйте вибачення перед військовими. Прикро, що вони повинні захищати такий мусор як ви.

Психічні відхилення в тобі і твого чоловіка! Їдьте завали розбирати краще!

Чому Буковель? А чи не Сочі, наприклад? Яка ж різниця)

Чекаємо відео-вибачення українською з фоткою повістки.

Сором! Ображати військового. Я б подивилась на твого, якби він був у Бахмуті. На Бахмут твого дорога!

А військовий Дмитро Кухарчук повідомив на Facebook, що не дозволить кривдити військовослужбовців – нікому.

"Я чекаю від Сашка Фатули офіційних вибачень перед усіма, хто зараз у Бахмуті, інакше я зроблю все, щоб у публічних місцях тобі, тварина, було з'являтися не комфортно", - написав Кухарчук.

Скріншот поста Дмитра Кухарчука