Не для камер. Скандал в Буковелі отримав неочікуваний фінал

Чоловік, який грубо нахамив бойовому медику в Буковелі після гучного скандалу через свою кричущу витівку підшофе на відео просив вибачення. "Мужик у халаті", очевидно, врахував широкий резонанс і шквал гнівних коментарів українців, зробив висновки та "дав задню".

Як завершилася ця скандальна історія - читайте у матеріалі нижче.

Ідентифікований як бізнесмен із Черкас Олександр Фатула під час бесіди з бойовим медиком, якого кілька годин тому, попиваючи пиво, "послав у Бахмут", обзивав "лошарою", побратимом українського захисника та поліцейськими, заявив про каяття.

Під час бесіди чоловіків дружина "мужика в халаті", як охрестили грубіяна користувачі мережі, психологиня та жіноча тренерка Юлія Фатула намагалася втручатися у спілкування зі своїми "ремарками", проте її попросили не перебивати... і пані вийшла на балкон, давши можливість чоловіку озвучити свій "спіч" з вибаченнями.

Чоловік, який нахамив бойовому медику в Буковелі, почав перепрошувати за витівку (фото: скріншот з відео)

Варто зазначити, що підприємець, який змінив халат на спортивний одяг, не відразу змінив свій тон, і почав "напів-агресивно" виправдовуватися. Мовляв, хотів одразу вибачитися, проте скандал, що спалахнув, цьому нібито завадив, і взагалі конфлікт зайшов дуже далеко, було звернення до поліції.

Коли пана Олександра попросили вибачитися за свою грубість щиро, а "не для камер", чоловік із рукою у серця заявив, що не хотів нікого образити, а тим більше українських захисників.

Олександр Фатула запевнив, що нікого не хотів образити (фото: скріншот із відео)

"Я вибачаюсь перед вами і перед ЗСУ за те, що я сказав про Бахмут. Олександре, вибач за нашу розмову та ситуацію. Я не хотів нікого образити, тим більше військових", - розповів він.

Подивіться самі, як це виглядало:

Відео: чоловік, який нахамив бойовому медику в Буковелі, перепросив за поведінку.

Своєю чергою український захисник сказав, що прощає пана Олександра. Йому з дружиною побажали благополуччя, а також вивчати рідну мову.

У результаті чоловіки потиснули один одному руки, потім їх разом зняла на фото дружина бізнесмена пані Юлія. Вона виклала знімок у stories в Instagram, підписавши кадр, що обидві сторони вже вирішили конфліктну ситуацію.

Фото: скріншот зі сторінки в Instagram Юлії Фатули

...до речі, ця її публікація з'явилася після шквалу постів у мережі, в яких жінка звинувачувала бойового медика, на якого напав її чоловік, у різних провокаціях, у тому числі аргументуючи "мовною" складовою.